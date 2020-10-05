Медицина получит по заслугам: больницу № 20 отремонтируют на 40 млн рублей

На ремонт из бюджета края выделено 39,8 млн рублей. Работы планируется завершить в августе 2021 года.

Ремонт в клинике будет проходить поэтапно, так как нельзя закрыть отделение и оставить пациентов без медицинской помощи. Когда строители закончат ремонт левого крыла, медики и пациенты переедут туда, и работы начнутся в правом крыле.

На первом этаже соматического корпуса сейчас ремонтируют центральную входную группу и холл. Будут оборудованы врачебный кабинет планового приема, санузел для посетителей, обновят кабинеты физиотерапии, помещения для персонала, игровую для маленьких пациентов, актовый зал, учебные комнаты, помещения кафедры детских болезней КрасГМУ.

В начале 2021 года работы начнутся на втором этаже в детском кардиоревматологическом отделении. Планируется заменить инженерные сети и отремонтировать палаты, кабинеты медицинского назначения, санузлы. Также будут установлены кондиционеры и система видеонаблюдения.

Начальник отдела по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений 20-й больницы Татьяны Васюченко отмечает, что это малая часть всех планов по капитальному и текущему ремонтам.