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Медицина получит по заслугам: больницу № 20 отремонтируют на 40 млн рублей

Медицина получит по заслугам: больницу № 20 отремонтируют на 40 млн рублей
Иллюстрация: krasgkb20.ru

Строители приступили к капитальному ремонту нескольких отделений Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона.

#НОВОСТИ

На ремонт из бюджета края выделено 39,8 млн рублей. Работы планируется завершить в августе 2021 года.

Ремонт в клинике будет проходить поэтапно, так как нельзя закрыть отделение и оставить пациентов без медицинской помощи. Когда строители закончат ремонт левого крыла, медики и пациенты переедут туда, и работы начнутся в правом крыле.

На первом этаже соматического корпуса сейчас ремонтируют центральную входную группу и холл. Будут оборудованы врачебный кабинет планового приема, санузел для посетителей, обновят кабинеты физиотерапии, помещения для персонала, игровую для маленьких пациентов, актовый зал, учебные комнаты, помещения кафедры детских болезней КрасГМУ.

В начале 2021 года работы начнутся на втором этаже в детском кардиоревматологическом отделении. Планируется заменить инженерные сети и отремонтировать палаты, кабинеты медицинского назначения, санузлы. Также будут установлены кондиционеры и система видеонаблюдения.

Начальник отдела по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений 20-й больницы Татьяны Васюченко отмечает, что это малая часть всех планов по капитальному и текущему ремонтам.

Готова проектно-сметная документация на капитальный ремонт второго и пятого этажей в терапевтическом корпусе (здесь сейчас находится инфекционный госпиталь) и двух этажей лабораторного корпуса 20-й больницы. Эти работы запланированы на 2021-2022 годы. Ждет бюджетного финансирования проект «Реконструкция помещений 1 этажа детского соматического корпуса под размещение реанимационного отделения для детей». Находится в разработке проект капремонта помещений для размещения еще одного компьютерного томографа — на этот раз в корпусе терапии», — рассказала г-жа Васюченко.

 

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