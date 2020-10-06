Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.10
78,12
91,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Карабуле открыли отдел таможни для оформления экспортного леса

В Карабуле открыли отдел таможни для оформления экспортного леса
Иллюстрация: Красноярская таможня

На Красноярской железной дороге уверены, что открытие этого подразделения значительно ускорит отправку поездов с лесной продукцией из Красноярского края на экспорт.

#НОВОСТИ
На станции Карабула Красноярской магистрали начал работу отдел таможенного оформления и таможенного контроля Канского таможенного поста, сообщает пресс-служба КрасЖД. Проект реализован при взаимодействии Красноярской железной дороги, Красноярской таможни, Союза лесопромышленников Красноярского края и предприятий лесной отрасли.
 
Сейчас основная экспортной древесины грузится на станциях северного направления КрасЖД — Карабула, Кучеткан, Новохайская, Чунояр. При этом таможенный пост расположен в 300 километрах — в Канске.
Красноярская железная дорога планомерно развивала инфраструктуру существующего участка Решоты — Карабула, расширяя возможности ключевых станций и повышая пропускную способность направления. Проект, реализованный сегодня, принципиально улучшит обслуживание предприятий, расположенных в Богучанском и Нижнеингашском районах», — говорит начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров.
По его словам необходимость этого шага обусловлена тем, что с развитием лесного комплекса в Нижнем Приангарье количество экспортных грузов, перевозимых по Красноярской магистрали, постоянно увеличиваются. К примеру, объемы пиломатериалов, отправляемых в контейнерах, за три года выросли более чем в 2 раза.
 
Размещение таможенного подразделения в непосредственной близости от мест погрузки лесной продукции позволит сократить время грузоотправителей на оформление документов, а также быстрее проводить процедуру таможенного досмотра. Это не только увеличит скорость доставки экспортных грузов, но и позволит эффективнее использовать подвижной состав, подъездные и станционные пути.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает холод и заморозкиКрасноярск ожидает холод и заморозки
  • Основатель сети кофеен «Сибирские блины» погиб в КрымуОснователь сети кофеен «Сибирские блины» погиб в Крыму
  • Умер известный ученый, ректор КГПУ Валерий КовалевскийУмер известный ученый, ректор КГПУ Валерий Ковалевский
  • Массовый исход: 50 арендаторов покидают ТРЦ «Июнь»Массовый исход: 50 арендаторов покидают ТРЦ «Июнь»
  • Министр здравоохранения Красноярского края назвал сроки окончания пандемииМинистр здравоохранения Красноярского края назвал сроки окончания пандемии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.