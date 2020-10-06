В Карабуле открыли отдел таможни для оформления экспортного леса

На станции Карабула Красноярской магистрали начал работу отдел таможенного оформления и таможенного контроля Канского таможенного поста, сообщает пресс-служба КрасЖД. Проект реализован при взаимодействии Красноярской железной дороги, Красноярской таможни, Союза лесопромышленников Красноярского края и предприятий лесной отрасли.

Сейчас основная экспортной древесины грузится на станциях северного направления КрасЖД — Карабула, Кучеткан, Новохайская, Чунояр. При этом таможенный пост расположен в 300 километрах — в Канске.

Красноярская железная дорога планомерно развивала инфраструктуру существующего участка Решоты — Карабула, расширяя возможности ключевых станций и повышая пропускную способность направления. Проект, реализованный сегодня, принципиально улучшит обслуживание предприятий, расположенных в Богучанском и Нижнеингашском районах», — говорит начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров.

По его словам необходимость этого шага обусловлена тем, что с развитием лесного комплекса в Нижнем Приангарье количество экспортных грузов, перевозимых по Красноярской магистрали, постоянно увеличиваются. К примеру, объемы пиломатериалов, отправляемых в контейнерах, за три года выросли более чем в 2 раза.

Размещение таможенного подразделения в непосредственной близости от мест погрузки лесной продукции позволит сократить время грузоотправителей на оформление документов, а также быстрее проводить процедуру таможенного досмотра. Это не только увеличит скорость доставки экспортных грузов, но и позволит эффективнее использовать подвижной состав, подъездные и станционные пути.