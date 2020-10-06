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Правобережного регоператора по обращению с ТКО могут оштрафовать на сотни миллионов рублей

Правобережного регоператора по обращению с ТКО могут оштрафовать на сотни миллионов рублей
Иллюстрация: МИА «Россия сегодня»

Правобережного регоператора по обращению с ТКО оштрафуют на сотни миллионов рублей. В такую сумму эксперты оценивают экологический ущерб компании «РостТех», которая эксплуатирует полигон «Шинник».

#НОВОСТИ
Как сообщили сегодня Sibnovosti.ru, мусор с правого берега продолжают вывозить на «Шинник». Это же подтверждают и жители верхних и нижних Черемушек, а также дачники. При этом 1 августа этот полигон должен был прекратить принимать ТКО, поскольку истек срок договора аренды земельного участка. Сам оператор утверждает, что мусор складирует на сортировочном заводе, который располагается рядом с полигоном. Однако очевидцы утверждают, что с другого входа все отходы все равно перевозят на переполненный полигон.
 
По словам депутата Горсовета Сергея Шахматова, весь мусор, который навезли сверх нормативных объемов полигона, «РостТех» должен будет убрать и вывезти на действующий полигон. По подсчетам экологов, превышение параметров уже сейчас в два раза.
 
Это серьезные затраты. Либо компания может заплатить за экологический ущерб, который я оцениваю в сотни миллионов рублей. Это предмет интереса Росприроднадзора, который уже выставил регоператору административный штраф за перегруз полигона в сумме 100 тысяч рублей. Мы считаем, что именно Росприроднадзор сейчас должен провести экспертизу и определить объем ТКО на полигоне. И соответственно выдать предписание, что компания должна все лишнее убрать», — заявил Шахматов.
 
Он также добавил, что активисты-экологи 12 октября поднимут эту тему на встрече с главой федерального Росприроднадзора Светланой Родионовой.
 
 
 
 
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