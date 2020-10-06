Андрей Шевелев: Все самое интересное происходит в фуд-индустрии

Еда — новая нефть

Решение о том, что «Стартап года» состоится вновь, было принято в самом начале подготовки к премии «Человек года — 2020». Однако организаторы решили не повторяться и существенно преобразовать номинацию. Теперь она называется «Стартап года. Food Industry».

Почему в этом году номинация «Стартап года» посвящена именно фуд-индустрии?

Решение продиктовано самой жизнью, экономическими реалиями. Не секрет, что в этом году именно фуд-индустрия лидирует по объемам инвестиций, сделкам/выходам в масштабах планеты. Это мировой тренд. Отрасль росла и до пандемии. Однако вирус ускорил процессы. Фуд-индустрию, что называется, «прорвало». В связи с этим бизнес-акселератор «300 стартапов» принял решение об изменении бизнес-модели. Мы решили сфокусироваться на растущем тренде и становимся стартап-студией в области фуд-индустрии. Проводим исследования в этой области, развиваем свои стартапы, а также ищем команды для инвестиций и коллабораций. Еду не зря сегодня называют новой нефтью. Продукты питания — огромный рынок. Это значит, что всегда есть шанс построить большую историю, если хорошо сфокусироваться и набрать компетенции.

Рынок действительно масштабный. Каким образом будут отбираться номинанты?

Мы определили три ключевых направления для поиска и отбора номинантов. Во-первых, команды, делающие стартапы в области продуктов питания. Не путать с готовой едой! Речь идет о тех, кто производит новые продукты питания. Конечно, производителей искусственного мяса мы, скорее всего, в Красноярске не найдем, как и производителей микроводорослей с богатым содержанием Омега-3. Но вот сити-фермеров у нас очень много — в силу климата, наверное.

Также будем смотреть тех, кто пилотирует новые бизнес-модели, создает прорывные технологии в продажах и доставке. Сегодня доставка продуктов питания претерпевает тектонические изменения — самые масштабные за последние 20 лет. Одновременно происходит «поколенческий» сдвиг в модели и изменение поведенческих паттернов в условиях пандемии.

Третья группа — стартапы в смежных областях: перерабатываемая упаковка, персонализированное питание, диетология, нутрициология и другое. Это тоже история про изменение поведенческих сценариев в связи с глобальным трендом на экологичность, осознанное питание и потребление. Возможно, он не такой лавинообразный, как доставка, но более глубинный.

Круговорот полезных связей

В 2019 году номинация «Стартап года» проходила по особому сценарию. Помимо работы экспертного пула в офлайне организаторы устроили настоящий Startup Day, во время которого номинанты шорт-листа выступали с короткими самопрезентациями на питч-сессии. Помимо этого состоялcя экспертный марафон — общение и консультации с потенциальными инвесторами.

В прошлом году участники номинации смогли завязать полезные связи с федеральными инвесторами. Какая практическая «полезность» включена в процесс номинирования сейчас?

В экспертный пул «Стартап года. Food Industry» входят руководители крупных местных продуктовых сетей («Командор», «Красный Яр» и другие), офлайн-маркетплейсы малых производств (Агротерминал, «Редсейл»), агрохолдинги, например, «Голдман Групп», «Дары Малиновки». Это большой шанс для малых производителей завязать партнерские отношения, которые будут круче всяких инвестиций. Для всех вошедших в шорт-лист стартапов будет возможность лично пообщаться с лидерами отрасли на «экспертной трубе».

Для экспертов тоже будет полезно увидеть «новую кровь», пообщаться с молодыми и амбициозными проектами. Сейчас самое время для нестандартных коллабораций.

Помимо отраслевых экспертов обязательно будут институты развития инновационного предпринимательства: КрИТБИ, АРБ. У них есть предложения по государственной поддержке молодых проектов: гранты, субсидии.

Каким образом будут происходить отборы в лонг- и шорт-листы?

Мы по-прежнему используем методику премии «Человек года», которая выдержала проверку временем и зарекомендовала себя как независимая. Первый этап — формирование экспертного пула вместе с коллегами из «Делового квартала». Затем эксперты вносят свои кандидатуры в лонг-лист. Его обсуждение проходит в офлайне: во время уже традиционного бизнес-завтрака в «Английском клубе» очно голосуем за шорт-лист. Следующий этап — Startup Day. Вновь проведем питч-сессию. Это, пожалуй, самый ответственный этап для команд-участников, потому что надо в течение нескольких минут информативно и ярко заявить о себе. Рассказать о стартапе так, чтобы попасть в топ и заинтересовать потенциальных партнеров.

На юбилейной премии победителя номинации выбирали всем залом, голосуя прямо на церемонии. Каким образом будет происходить выбор лидера в этом году?

Церемония, с одной стороны, шоу, с другой — площадка, собирающая представителей бизнес-сообщества Красноярска. То есть еще одна возможность завязать полезные связи, заинтересовать своим проектом людей бизнеса. Мы решили не отказываться от живого голосования. Более того, добавим «мяса» — в финале будет больше команд. Сейчас активно прорабатываем сценарии интерактива для команд-финалистов. «Стартап года» — это «движуха», и мы постараемся ее создать, несмотря на ограничения в связи с пандемией.

Собственный стартап Андрея Шевелева «Экономка» запустился прошлым летом. Основатель определил ДНК проекта в том, чтобы стать для клиента той самой экономкой — сервисом, который отбирает только самое свежее, качественное, знает все предпочтения человека — вплоть до формы яблок и степени зрелости бананов. Однако и в «Экономке» грядут перемены.

Как развивается ваш собственный фудтех-стартап «Экономка» и будет ли он участвовать в номинации?

В нашем стартапе этап пивота. Это означает разворот, смену видения продукта. Мы протестировали бизнес-модель консьерж-доставки повседневных товаров по подписке, проверили все продуктовые гипотезы —экономика нам не понравилась. На массмаркет-товарах трудно заработать. Надо быть X5 Retail Group или «Сбером». Да и качество таких товаров оставляет желать лучшего.

Сейчас готовим другую модель — доставку-агрегатор ультрасвежих и здоровых продуктов от малых магазинчиков и производителей. Даже название меняем. Пока не скажу, на какое.

Участвовать в премии не будем, так как «Экономка» — аффилированная команда. Но в экспертный пул войдем, будем искать партнеров для проекта и для инвестирования.

В каком состоянии сейчас другие проекты бизнес-акселератора «300 стартапов» в связи со сменой бизнес-модели?

— Еще один наш проект также находится в стадии пивота. Речь идет об IT-парке, который мы собирались строить и уже разработали проект, получили разрешение на строительство. Пандемия внесла свои коррективы, чувствительно сократив количество потенциальных арендаторов.

Однако мы не отказались от идеи бизнес-площадки. Проектируем на этом месте что-то вроде фуд-хаба. Фокусируемся на малых производителях продуктов питания. Как и IT-парк, это девелоперский проект нового времени — с оборудованными по СанПиН помещениями, китчен-коворкингом и гидропонной фермой. Приглашаем профессионалов-технологов пищевой промышленности, талантливых мастеров кулинарного дела (пекарей, обвальщиков, гроверов, сыроваров и т. п.) стать резидентами, получить оборудованную площадку для старта своего бизнеса, инвестиции и помощь в продажах. Поскольку все самое интересное сегодня происходит в фуд-инудстрии, этот проект способен объединить прорывные стартапы «про еду». По сути, речь идет о формировании новой философии потребления, основанной на осознанном отношении к качеству жизни, здоровью и внутренним ресурсам.