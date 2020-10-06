«Бионорд» под замену: красноярские дороги будут посыпать другим реагентом

С наступлением холодов в Красноярске будут применять вместо «Бионорда» другой реагент, — сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на САТП.

По словам представителя муниципального «Специализированного автотранспортного предприятия» Анны Игумновой, новый реагент отличается тем, что все его составляющие объединены в одну гранулу «и начинают реагировать при попадании на дорогу одновременно, а не в разное время, как у обычных реагентов».

Новый реагент представляет собой многокомпонентный противогололёдный материал. Это разработка ярославского завода минерального сырья и противогололёдных технологий. Главное отличие нового материала в том, что его составляющие объединены в одну гранулу и начинают реагировать при попадании на дорогу одновременно, а не в разное время, как у обычных реагентов», — поясняет г-жа Игумнова.

Производитель нового реагента для красноярских дорог находится в Ярославле – «Завод минерального сырья и противогололедных технологий» (ЗСМиПТ). На его сайте имеется информация о «многокомпонентном противогололедном материале» (МПМ), который «представляет собой кристаллы, гранулы, любой формы различных оттенков белого, серого с включениями кристаллов различных оттенков», «основой производства является экологически чистое сырьё и современные технологии». Однако состав компонентов и торговое название на данный момент не известны.

Технические характеристики для нового реагента отличаются от «Бионорда» – завод-производитель будет совершенно другой. Это более современный реагент, там названия никакого для него пока не предложено, просто по техническим характеристикам он соответствует предъявленным требованиям», – рассказала Светлана Трушкова, пресс-секретарь департамента городского хозяйства корреспонденту «ТВК Красноярск».

Напомним, что от применения «Бионорда» городские власти отказались — красноярцы добивались его запрета несколько лет, жалуясь на то, что он разъедает колёса автомобилей и обувь, причиняет химические ожоги лапам домашних животных.