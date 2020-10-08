Дефицит бюджета Красноярского края увеличился до 10% его доходов

Бюджету Красноярского края скорректировали основные параметры. Теперь его доходы составляют 263 млрд рублей, а расходы — 290 млрд рублей. Такое решение приняли депутаты регионального Заксобрания на сегодняшней сессии.

Таким образом дефицит бюджета составил 27 млрд рублей или примерно 10,3% от его доходов. В начале же года он был почти в 4,6 раза меньше — 5,9 млрд или 2,5% от доходов. Но уже в апреле, после весенней корректировки, он вырос до 19,6 млрд рублей и составил 7,2% от доходов.

Как пояснил в своем выступлении перед депутатами министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь, основное увеличение расходов произошло по трем госпрограммам: «Развитие системы здравоохранения» (на 7,6 млрд рублей), «Развитие системы соцподдержки» (на 5,9 млрд рублей) и «Развитие занятости населения» (на 1,7 млрд рублей).

Разница между доходами и расходами могла оказаться еще больше, если бы не федеральная казна. Собственные налоговые и неналоговые доходы края к сегодняшнему дню снизились примерно на 10,1 млрд рублей за счет выделения средств на поддержку малого и среднего предпринимательства (4,5 млрд) и ежемесячные социальные выплаты (3,6 млрд).

При этом основным источником финансирование дефицита по-прежнему являются остатки на начало года», — заявил Бахарь.

Помимо увеличения основных параметров бюджета, осенняя его корректировка предполагает перенаправление части расходов с одних статей на другие. Так, 700 млн рублей дополнительно пойдут на нужды здравоохранения, 500 млн на закупку лекарств и 200 млн — на санавиацию. Плюс к этому 300 млн рублей добавили на дополнительные меры соцподдержки, а еще 340 млн — на защиту прав обманутых дольщиков.