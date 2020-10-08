Тарифы на вывоз мусора в Красноярском крае рассчитывали по нормам прошлого века

Нормы накопления твердых коммунальных отходов в Красноярском крае, которые используются при расчтете тарифов на их вывоз, не имеют ничего общего с действительностью. Об этом на сессии Законодательного собрания региона заявил уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов.

В результате изучения ситуации по одной из жалоб, омбудсмен обнаружил, что в основе краевых нормативов и тарифов на вывоз мусора лежит научное исследование, которое в 2015-2017 годах по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края проводила компания «Институт прикладной экологии и гигиены» из Санкт-Петербурга, выигравшая соответствующий тендер с ценой 21 млн рублей.

Компания утверждала, что провела замеры накопления твердых бытовых отходов в домохозяйствах края 52-х территорий региона.

Однако мои встречи с населением этих муниципальных образований, не подтвердили данное утверждение. Как выяснилось позже вся научная деятельность этого института по краевому заказу свелась к старательному переписыванию цифр из рекомендация по нормативам уборки мусора для городов европейской части РСФСР за 1982 года», — рассказал Денисов.

По словам Денисова этот факт уже получил оценку прокуратуры и краевой Счетной палаты: в сфере обращения с ТКО выявлены многочисленные нарушения, никаких полевых мероприятий по расчету норм накопления мусора не проводилось, выработанная институтом схема обращения с ТКО требует пересмотра. Результат — министру экологии вынесено предупреждение о недопустимости нарушения закона.

В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края пояснили, что разработанная питерской компанией схема обращения с ТКО уже пересмотрена и изменена. Однако изменились ли нормативы накопления мусора, в пресс-службе ведомства ответить затруднились, пообещав сделать это позже.