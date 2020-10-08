Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 09.10
77,91
91,69
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Тарифы на вывоз мусора в Красноярском крае рассчитывали по нормам прошлого века

Тарифы на вывоз мусора в Красноярском крае рассчитывали по нормам прошлого века
Иллюстрация: pixabay.com

Питерскую компанию, которая рассчитывала нормы накопления ТКО на старте мусорной реформы в Красноярском крае, уличили в фальсификации результатов исследования.

#НОВОСТИ
Нормы накопления твердых коммунальных отходов в Красноярском крае, которые используются при расчтете тарифов на их вывоз, не имеют ничего общего с действительностью. Об этом на сессии Законодательного собрания региона заявил уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов.
 
В результате изучения ситуации по одной из жалоб, омбудсмен обнаружил, что в основе краевых нормативов и тарифов на вывоз мусора лежит научное исследование, которое в 2015-2017 годах по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края проводила компания «Институт прикладной экологии и гигиены» из Санкт-Петербурга, выигравшая соответствующий тендер с ценой 21 млн рублей.
 
Компания утверждала, что провела замеры накопления твердых бытовых отходов в домохозяйствах края 52-х территорий региона.
Однако мои встречи с населением этих муниципальных образований, не подтвердили данное утверждение. Как выяснилось позже вся научная деятельность этого института по краевому заказу свелась к старательному переписыванию цифр из рекомендация по нормативам уборки мусора для городов европейской части РСФСР за 1982 года», — рассказал Денисов.
По словам Денисова этот факт уже получил оценку прокуратуры и краевой Счетной палаты: в сфере обращения с ТКО выявлены многочисленные нарушения, никаких полевых мероприятий по расчету норм накопления мусора не проводилось, выработанная институтом схема обращения с ТКО требует пересмотра. Результат — министру экологии вынесено предупреждение о недопустимости нарушения закона.
 
В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края пояснили, что разработанная питерской компанией схема обращения с ТКО уже пересмотрена и изменена. Однако изменились ли нормативы накопления мусора, в пресс-службе ведомства ответить затруднились, пообещав сделать это позже.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрытьсяРоспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам Алтая закрыться
  • Управлению культуры Красноярска назначили нового руководителяУправлению культуры Красноярска назначили нового руководителя
  • Экс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под судЭкс-министр соцполитики Красноярского края пойдет под суд
  • Андрей Шевелев: Все самое интересное происходит в фуд-индустрииАндрей Шевелев: Все самое интересное происходит в фуд-индустрии
  • Красноярская лапшичная «Панда и гусь» добралась до АчинскаКрасноярская лапшичная «Панда и гусь» добралась до Ачинска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.