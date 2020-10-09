«Норникель» рассказал об уроках пандемии

К присутствующим в бизнес-центре «Рэдиссон Славянская» в Москве по онлайн-связи присоединялись эксперты и докладчики, гости форума также могли наблюдать за ходом пленарных сессий удалённо.

Главной темой отраслевого события стали беспрецедентные вызовы, возникшие перед всем миром в нынешнем году, и нестандартные решения. Своим опытом поделились представители крупнейших компаний индустрии – IMC Montan, «Норникель», «Северсталь», Highland Gold Mining, Micromine и др. За очень короткий срок отрасли пришлось перестроить производственные процессы и внедрить механизмы, позволяющие обеспечить их безопасность и эффективность.

О наиболее успешных методах управления производственными процессами и цифровых инструментах повышения операционной эффективности рассказал директор по автоматизации и информационной трансформации производства «Норникеля» Владимир Трапезин. Он отметил, что компаниям стоит всегда учитывать в своих планах наиболее негативный сценарий развития событий. Очевидно, что в более выигрышной ситуации окажутся коллективы с более стратегическим видением, широким взглядом и широко развитыми коммуникационными способностями.

В 2015 году стартовала программа «Технологический прорыв», в которую вошли более 40 проектов, нацеленные на перевод производственных процессов компании в эффективную систему многовариантного планирования и автоматизированного оперативного контроля с синхронизацией показателей. Мы завершили базовую автоматизацию производства и находимся на этапе интегрированного управления: внедряем горно-геологические информационные системы, контролируем все основные технологические процессы из диспетчерских центров, формируем товарный баланс металлов и многое другое. Все это уже позволило увеличить объем производства компании на 7%. А до 2030 года мы планируем получить экономический эффект до $400 млн. Это окупит наши затраты и будет чистым положительным потоком. Итогом всей трансформации станет создание высокоэффективного адаптивного цифрового производства с усовершенствованными бизнес-процессами», – объяснил Владимир Трапезин.

Второй важной темой форума стало управлением персоналом – в кризисные времена качественная работа с человеческим ресурсом приобретает особенно важное значение для предприятий. Сессия проходила при поддержке Women in Mining Russia, в качестве спикеров выступали женщины, которые работают в топ-менеджменте отраслевых компаний. Они рассказали о практиках по внедрению принципов диверсификации в работе, женской карьере в отрасли, поговорили о лидерстве нового типа в эпоху перемен и об инструментах компаний, которые стали использоваться с приходом пандемии, модератором сессии стала руководитель направления привлечения персонала компании «Норникель» Бэлла Амхадова.

Большой интерес вызвала тема перехода на удаленный режим работы, ставший необходимой защитной мерой в период пандемии.

Конечно, мы, как производственное предприятие, никогда всерьёз не думали о том, чтобы работать удалённо, хотя знали, что такой запрос есть, – рассказала вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова. – Случился такой переворот, когда наша система координат полностью растворилась, и остались только внешняя среда и быстро меняющиеся законодательные ограничения. Конечно, мы оказались в ситуации чистого поля, когда нет установленных правил. Мы очень быстро сфокусировали свои команды не на обычной результативности, а на понятных целях и задачах: перевести людей на удаленку, сделать максимально безопасной работу для тех, кому нужно было выходить на работу – и в офис, и, конечно, на производство. Важно, когда есть доверие, люди чувствуют себя частью команды. На первое место в таких ситуациях выходят человеческие отношения внутри компании». Также Дарья Крячкова представила образовательный проект «Цифровой Норникель» в рамках одной из сессий форума, отметив, что работников необходимо заранее готовить к любым изменениям в компании.

Специалисты горно-добывающей отрасли обсудили также блокчейн-технологии, новые решения для устойчивого производства сырья, возможности адаптации международного опыта на российских производствах. Отдельная сессия форума была посвящена экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) в российской горно-металлургической отрасли.

Завершением форума стали презентации финалистов конкурса «Майндиджитал» и награждение победителей. Менеджер цифровых проектов «Норникеля» Денис Миганов представил проект «Цифровой керн» - автоматизация процесса первичного описания керна в шахте.

Мы подумали, лучше всего это будет некий планшет или линейная камера, подключенная к сети, с возможностью передачи изображений на центральный сервер для расчетов. Такой продукт позволяет в онлайне находить и анализировать наличие рудного материала в керне по фото, определять процент содержания минерализации и геологические характеристики материала зерна, а также создавать отчёты с передачей в специальные программы», – рассказал Денис Миганов.

Его проект занял третье место в конкурсе. Второе место – у Константина Коробкина и Дмитрия Колесниченко («Северсталь») за опыт внедрения автоматизированной системы управления СЗМ и взрывные работами BlastManager на АО «Карельский Окатыш». А главный приз также ушел в актив норильчан: его получил старший технолог обогатительной фабрики «Норникеля» Артур Шориков, представивший интеллектуальную систему автоматизированного управления технологическим процессом обогатительной фабрики.

Отметим, что «Норникель» стал и обладателем Российской горной награды 2020, которую называют «горным Оскаром», в номинации «Инновационное решение года» - за реализацию программы подземной инфраструктуры и диспетчеризации на семи рудниках.