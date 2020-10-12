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Соцподдержке Красноярского края добавили денег

Соцподдержке Красноярского края добавили денег
Иллюстрация: pixabay.com

Дополнительное финансирование пойдет на детские выплаты, субсидии по ЖКХ и компенсации за опасную работу. Большую часть денег даст федеральный бюджет.

#НОВОСТИ
Расходы на реализацию в Красноярском края госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» в 2020-2022 годы увеличили на 6,5 млрд рублей. Такое решение приняли на заседании регионального правительства, сообщает местное Министерство соцполитики.
 
Большая часть этих денег — 4,9 млрд рублей — средства федерального бюджета.
 
Распределится сумма корректировки следующим образом:
  • 3,2 млрд руб. в 2020 году будет направлена для осуществления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Это новая выплата для семей с низким доходом, предоставляемая с 1 июня 2020 года;
  • 570 млн руб. на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в связи с ростом тарифов с 01 июля 2020 года;
  • 341,2 млн рублей предусмотрены на стимулирующие выплаты работникам стационарных учреждений социального обслуживания, работавших и продолжающих работать вахтовым методом в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции за особые условия труда и дополнительную нагрузку;
  • 226,7 млн рублей на выплату увеличенного пособия на ребёнка в возрасте до полутора лет, начисляемое неработающим гражданам за первого ребёнка;
  • 92,2 млн рублей пойдут на предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
После корректировки общий объем финансирования госпрограммы на период 2020-2022 годов составит 120,4 млрд рублей.
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