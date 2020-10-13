Реконструкцию Центрального парка закажут иностранным компаниям

Финалистами стали три участника конкурса — российско-британский консорциум под лидерством МАП (Москва), российско-японский консорциум ООО «Базис» (Москва) + Дзюнья Исигами + Ассосиэйтс (Токио) и российско-французский консорциум под лидерством MLA+ (Санкт-Петербург).

Напомним, конкурс был организован РУСАЛом, который взял на себя все этапы преображения парка — от идеи до воплощения.

В команды участников объединились 76 компаний из 37 городов мира. Больше всего участников было из России — 51. Из европейских стран на конкурс заявились представители Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Румынии, Швеции. Заинтересовал конкурс и авторов из США, Австралии, Индии, Казахстана, КНР и Японии. Они представили свои портфолио и эссе с видением будущего для главного парка Красноярска. Сегодня прошел первый этап работы жюри — из 43 работ выбрали тройку финалистов.

Улучшение парковых пространств, создание непрерывных пешеходных связей — одно из генеральных направлений развития Красноярска. За последние три года мы обновили около 70 скверов и парков по современным стандартам. Центральный парк им. Горького ожидает по праву уникальная реновация, которая началась с очень серьёзного подхода к выбору архитектурной идеи», — отметил мэр Сергей Ерёмин.

Глава Красноярска добавил, что также поставлена масштабная задача — сделать Центральный одним из элементов городского паркового кольца, которое свяжет берег Качи с зелёной осью пространств в центре города, Центральной набережной и островом Татышев. Таким образом, в Красноярске будет сформирован самый протяжённый маршрут для прогулок.

Добавим, вышедшие в финал команды получат на этом этапе по 900 000 рублей. Средства могут быть использованы при подготовке уже более детальных проектов развития, которые финалисты будут защищать уже в декабре 2020 года.