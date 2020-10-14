Красноярскому цирку обнулили земельный налог

Красноярский цирк не будет платить земельный налог в бюджет города. Такое решение приняли депутаты местного Горсовета на внеочередной его сессии.

Ранее цирку уже предоставлялась льгота по земельному налогу на период с 2018 по 2023 год. Соответствующее решение было принято в 2017 году. Эта мера должна была высвободить средства на ремонт здания цирка и общежитий, износ которых, по оценкам чиновников, составляет 80%. Но поскольку работы в тот период не начались, льготу в 2018 году отменили.

В ноябре 2019 года ФКП «Росгосцирк» заключило двухлетний договор на ремонт Красноярского цирка. Однако сейчас их выполнение отстает от планового примерно на полгода. Кроме того, у цирка сложилась сложная экономическая ситуация из-за карантинных ограничений во время пандемии COVID-19. Поэтому руководство городского цирка обратилось в администрацию города за поддержкой.

Депутаты поддержали предоставление Красноярскому цирку льготы по земельному налогу на период с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года.

Обновлено в 11:22: Как расскзал DK.RU директор Красноярского цирка Александр Рыжов, земельный налог играл довольно существенную роль в расходах его учреждения (его размер он не раскрыл). Особенно сейчас, когда цирк не получает вообще никаких доходов, поскольку с мая 2019 года он оставновлен на капитальный ремонт. Также он уточнил, что эти работы проводятся на средства федерального бюджета, которые выделялись в виде субсидии. Ее размер в 2020 году составлял порядка 150 млн рублей. Каким он будет в следующем году, пока неизвестно, но Рыжов преполагает, что речь будет идти о примерно 300 млн рублей.