Красноярск займет 3 млрд рублей у бизнеса

Администрация Красноярска приняла решение о выпуске городских облигаций. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. В обращение поступит 3 млн облигаций, номиналом 1 000 рублей.

Доходность по этим ценным бумагам пока не ясна — она будет складываться из фиксированного купонного дохода (устанавливаемого мэрией) и амортизации долга. Последняя будет выплачиваться четырьмя частями — ежегодно, начиная с 2022 года. Купонный же доход будет начисляться в конце каждого из 20 купонных периодов, длительностью 91 день.

Начнут размещать облигации 22 октября 2020 года, а закончат — когда продадут последнюю. Срок обращения облигаций — до 16 октября 2025 года.

Желающие приобрести эти бумаги могут до 15 октября 2020 года заявить о своем намерении, отправив оферту в муниципалитет. Форма оферты опубликована на сайте администрации Красноярска.

Напомним, что на данный момент собственные доходы бюджета Красноярска потеряли свыше 226 млн рублей. Расходы при этом выросли на 1,8 млрд.

Обновлено в 12:10: В мэрии DK.RU пояснили, что этим размещением облигаций город не компенсирует выпадающие доходы, а замещает, более дорогие в обслуживании, банковские кредиты.