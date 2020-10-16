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Опрос «ДК»: Вы готовы пережить вторую волну коронавируса?

Опрос «ДК»: Вы готовы пережить вторую волну коронавируса?
Автор фото: Markus Distelrath. Иллюстрация: pixabay.com

Самая обсуждаемая тема сегодня — объявят ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации или нет. Уже первый эпизод изоляции нанес серьезный удар по предпринимателям.

#МНЕНИЯ

Готовы ли они пережить вторую волну и предпринимают ли меры, способные смягчить удар по бизнесу?

Сергей Липов, директор кинотеатра «Эпицентр»:

Опрос «ДК»: Вы готовы пережить вторую волну коронавируса? 1— Готового решения у меня сейчас нет. Мы не знаем, как все будет происходить дальше, поэтому живем одним днем, подстраиваясь под ситуацию, которая постоянно меняется. Да, мы пытаемся подготовиться ко второй волне. Стараемся договориться с банками о возможной реструктуризации кредитов. Думаем, как при таком сценарии максимально задействовать персонал, чтобы он мог хоть минимально зарабатывать. Но, повторюсь, конкретного понимания, что будем делать, к сожалению, нет.

 

Александр Митраков, ресторатор, основатель 0.75 Please:

Опрос «ДК»: Вы готовы пережить вторую волну коронавируса? 2— Ни один ресторан не может быть на 100 % готов к новому закрытию. Да, сейчас мы более адаптированы, чем в марте 2020 года: у нас разработан план, как поступать, если рестораны вдруг опять закроют. Например, мы готовы быстро переориентировать бизнес, чтобы он хотя бы держался на плаву. О заработке и развитии речи уже нет. Лишь бы выжить. Но я уверен, что новое закрытие окажется губительным для отрасли, поскольку попросту выбьет очень многих с рынка.

 

Ольга Хайрутдинова, основатель фабрики штор и жалюзи «Броско»:

Опрос «ДК»: Вы готовы пережить вторую волну коронавируса? 3— Мы волнуемся за здоровье сотрудников, конечно же, а за производство спокойны. Первая волна показала, что, когда некуда выйти из дома, люди начинают его облагораживать, заказывать мебель, шторы, жалюзи… Те, кто не останавливал работу, пережили первую волну нормально.

Наше производство работает в полном объеме, мы соблюдаем все санитарные нормы. Онлайн-торговлю и выездную торговлю мы отладили давно. Так что ко второй волне готовы.

 

Татьяна Шубкина, ивентор, основатель агентства Havearest:

Опрос «ДК»: Вы готовы пережить вторую волну коронавируса? 4— Бояться и паниковать уже просто нет сил. Поэтому надену маску под подбородок, уйду совсем в подполье и продолжу работать с теми, кто тоже считает всю эту шумиху хорошим ходом по зарабатыванию денег. С удовольствием посмотрю на регионы, где есть возможность работать и дышать. Давно пора масштабироваться. Научусь писать обращения в суды на незаконные проверки и штрафы. И вообще, буду умственно и финансово развиваться и процветать.

 

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