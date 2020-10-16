Красноярский бизнес начал гасить долги по зарплате

На 1 октября 2020 года просроченная задолженность по заработной плате в Красноярском крае составила 88,4 млн рублей. Это на 3,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Такие данные приводит Красноярскстат.

Лидерами по объему долгов по-прежнему остаются обрабатывающие производства и строительство. В частности, изготовители пищевых продуктов задолжали своим сотрудникам 16 млн рублей, предприятия, занимающиеся ремонтом и монтажом машин и оборудования — 11 млн; а строители — 25 млн рублей. Однако стоит отметить, что двое последних сократили за сентябрь размер невыплаченной на зарплаты — на 5,7 млн рублей и 1,6 млн соответственно.

Самый же большой рост зарплатной просрочки показала сфера «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — в 2,4 раза. При этом сам долг не очень велик — 2,7 млн рублей.

Из общей суммы просроченной задолженности 13,3 млн рублей (15%) — это наследие 2019 года, а 44,7 млн рублей (50,5%) — 2018-го и ранее. Долги сформировались исключительно по причине отсутствия у предприятий собственных средств.

Добавим также, что общий зарплатный долг предприятий Красноярского края в начале 2020 года составлял 70,7 млн рублей, а 2019-го — 64,3 млн. Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате за это время (год и девять месяцев) увеличилась с 1,5 тысяч человек до 2,2 тысяч.