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Красноярский бизнес начал гасить долги по зарплате

Красноярский бизнес начал гасить долги по зарплате
Иллюстрация: pixabay.com

Общая сумма зарплатной просрочки пусть не стремительно, но все же начала снижаться. Но в некоторых отраслях произошел кратный рост. Да и по году долги продолжают увеличиваться.

#НОВОСТИ
На 1 октября 2020 года просроченная задолженность по заработной плате в Красноярском крае составила 88,4 млн рублей. Это на 3,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Такие данные приводит Красноярскстат.
 
Лидерами по объему долгов по-прежнему остаются обрабатывающие производства и строительство. В частности, изготовители пищевых продуктов задолжали своим сотрудникам 16 млн рублей, предприятия, занимающиеся ремонтом и монтажом машин и оборудования — 11 млн; а строители — 25 млн рублей. Однако стоит отметить, что двое последних сократили за сентябрь размер невыплаченной на зарплаты — на 5,7 млн рублей и 1,6 млн соответственно.
 
Самый же большой рост зарплатной просрочки показала сфера «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — в 2,4 раза. При этом сам долг не очень велик — 2,7 млн рублей.
 
Из общей суммы просроченной задолженности 13,3 млн рублей (15%) — это наследие 2019 года, а 44,7 млн рублей (50,5%) — 2018-го и ранее. Долги сформировались исключительно по причине отсутствия у предприятий собственных средств.
 
Добавим также, что общий зарплатный долг предприятий Красноярского края в начале 2020 года составлял 70,7 млн рублей, а 2019-го — 64,3 млн. Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате за это время (год и девять месяцев) увеличилась с 1,5 тысяч человек до 2,2 тысяч.
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