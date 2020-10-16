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Сергей Меняйло: надо рекомендовать работодателям перевести работников на удаленку

Сергей Меняйло: надо рекомендовать работодателям перевести работников на удаленку
Иллюстрация: sfo.gov.ru

«Вторую волну» коронавируса в Сибири обсудили главы регионов СФО на совещании в полпредстве. За последний месяц ежедневное количество инфицированных в округе выросло с 500 до 1400 человек.

#НОВОСТИ

Полпред отметил, что летом ситуация стабилизировалась, что позволило возобновить работу предприятий торговли, общепита, культурных и спортивных учреждений. Но сейчас эпидемиологическая остановка вновь усложняется.

Ситуацию с распространением коронавируса в регионах округа нельзя упустить из-под контроля. Все мы понимаем, что в случае вынужденной повторной приостановки деятельности предприятий ухудшится социально-экономическая ситуация в регионах. Поэтому крайне важно полностью выполнять требования Роспотребнадзора, контролировать исполнение масочного режима», - заявил Сергей Меняйло.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на утро 15 октября в регионах СФО с начала эпидемии выявлено более 127 тысяч подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает окружной информационный центр. 14 октября было зафиксировано максимальное значение за все время распространения инфекци – 1419 заразившихся.

Сергей Меняйло призвал власти регионов внимательно отнестись к вопросам перепрофилирования конкретных медицинских учреждений в ковидные госпиталя: по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, не менее 20% специализированных коек остаются свободными.

Качество оказания плановой медицинской помощи не должно снижаться», – отметил полпред.

В регионах Сибири остаётся достаточно высоким уровень смертности от коронавирусной инфекции. Этот вопрос требует детального анализа, важно создать условия, чтобы граждане могли оперативно получать необходимую помощь, убеждён Сергей Меняйло. В том числе должна увеличиваться пропускная способность приёмных отделений, обеспечиваться эффективная маршрутизация пациентов. Также необходимо увеличивать масштабы тестирования и сокращать время ожидания результатов теста.

В текущей ситуации важно не допустить повторной остановки экономики, поскольку это значительно ухудшит ситуацию в регионах. Следовательно, считает Сергей Меняйло, важно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Работодатели же должны задуматься о переводе части работников на удалённый режим или скользящий рабочий график, таким образом снизив нагрузку на систему общественного транспорта.

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