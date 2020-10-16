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«Сибмосту» не дали вернуться на большую дорогу

«Сибмосту» не дали вернуться на большую дорогу
Иллюстрация: sibdepo.ru

Банкротящаяся компания пыталась в арбитраже оспорить контракт на ремонт трассы, которую раньше ремонтировала сама. Суд встал на сторону истца и уже не в первый раз.

#НОВОСТИ
Арбитражный суд Красноярского края отказал компании «Сибмост» в иске к ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Енисей“ Федерального дорожного агентства». Такая информация размещена на сайте арбитража.
 
Предприятие пыталось оспорить результаты торгов на право проведения строительства и реконструкции автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск — Абакан — Кызыл — граница с Монголией. Они прошли 10 августа 2020 года. Единственным участником стала компания «ПК ДСУ». С ней-то и был заключен контракт стоимостью свыше 931 млн рублей.
 
Как сказано в материалах суда, ранее работы по этому объекту вел «Сибмост». Контракт с ним заключили в 2014 году. В феврале 2020-го — расторгли из-за нарушения сроков выполнения работ. «Сибмост» такой поворот не устроил и он попытался обжаловать это решение в апелляционной инстанции и в кассации. Но безуспешно.
 
После проведения торгов, в которых победила «ПК ДСУ», «Сибмост» подал иск к управлению автомобильных дорог «Енисей». На время его рассмотрения суд запретил заключать контракт с «ПК ДСУ». На этой неделе запрет сняли. А вчера отказали и в иске.
 
По информации «Коммерсантъ-Сибирь», компанию «Сибмост» признали банкротом в мае 2020 года. В реестр требований кредиторов на тот момент были включены требования на 7,9 млрд руб.
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