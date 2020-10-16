Фактчекинг «ДК»: сколько платит «Норникель» в казну края

На выездном совещании комитетов Совета Федерации в Красноярске прозвучали упреки региональных властей в адрес компании «Норникель» в части «стратегии, направленной на извлечение дивидендов». Прозвучавшие параметры налоговых отчислений заставили усомниться в том, что компания по-прежнему является крупнейшим налогоплетельщиком края. «ДК» обратился в компанию и министерство финансов за разъяснением ситуации.

В «Норникеле» заявили, что прозвучавшие на совещании показатели занижены вдвое. Так, например, в 2019 году, налоговые поступления «Норникеля» в краевую казну превысили 104 млрд рублей против озвученных 60 млрд.

Налоговые платежи в другие регионы, федеральный бюджет и страховые взносы совокупно составили 94 млрд, а не 40 млрд. А финансирование социальных и благотворительных программ — 28 млрд дополнительно. Эти суммы не учитывались докладчиками на совещании. Таким образом, компания выплатила 226 млрд рублей на налоги и развитие территории.

Что касается дивидендов, то реальные выплаты были ниже тех, что прозвучали с трибуны — 265 млрд, а не 320 млрд.

В министерстве финансов Красноярского края, отвечая за запрос о информации редакции, подтвердили, что «Норникель» является самым крупным в десятке топовых налогоплательщиков в краевой бюджет. Далее идут такие компании, как: АО «Полюс Красноярск», АО «Ванкорнефть», ООО «Медвежий ручей», АО «Востсибнефтьгаз», филиал «Красноярская железная дорога» ОАО «РЖД», АО «Сузун», ООО «РН-Ванкор», ПАО «Богучанская ГЭС» и Сибирский банк ПАО Сбербанк. За последние три года ни список, ни последовательность в нем не менялись, — сообщили в министерстве.