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Фактчекинг «ДК»: сколько платит «Норникель» в казну края

Фактчекинг «ДК»: сколько платит «Норникель» в казну края
Иллюстрация: Yandex

Бюджет края многие годы наполовину и более формировался из налоговых отчислений крупного бизнеса. Прежде всего из налогов «Норникеля». Что-то изменилось?

#БИЗНЕС

На выездном совещании комитетов Совета Федерации в Красноярске прозвучали упреки региональных властей в адрес компании «Норникель» в части «стратегии, направленной на извлечение дивидендов». Прозвучавшие параметры налоговых отчислений заставили усомниться в том, что компания по-прежнему является крупнейшим налогоплетельщиком края. «ДК» обратился в компанию  и министерство финансов за разъяснением ситуации.

В «Норникеле» заявили, что прозвучавшие на совещании показатели занижены вдвое. Так, например, в 2019 году, налоговые поступления «Норникеля» в краевую казну превысили 104 млрд рублей против озвученных 60 млрд.

Налоговые платежи в другие регионы,  федеральный бюджет и страховые взносы совокупно составили 94 млрд, а не 40 млрд. А финансирование социальных и благотворительных программ — 28 млрд дополнительно. Эти суммы не учитывались докладчиками на совещании. Таким образом, компания выплатила 226 млрд рублей на налоги и развитие территории.

Что касается дивидендов, то реальные выплаты были ниже тех, что прозвучали с трибуны — 265 млрд, а не 320 млрд.    

В министерстве финансов Красноярского края, отвечая за запрос о информации редакции, подтвердили, что «Норникель» является самым крупным в десятке топовых налогоплательщиков в краевой бюджет. Далее идут такие компании, как: АО «Полюс Красноярск», АО «Ванкорнефть», ООО «Медвежий ручей», АО «Востсибнефтьгаз», филиал «Красноярская железная дорога» ОАО «РЖД», АО «Сузун», ООО «РН-Ванкор», ПАО «Богучанская ГЭС» и Сибирский банк ПАО Сбербанк. За последние три года ни список, ни последовательность в нем не менялись, — сообщили в министерстве.

В 2017-2019 годах налоговые поступления от 10 крупнейших налогоплательщиков Красноярского края формировали порядка 50-56% налоговых доходов краевого бюджета», — говорится в официальном ответе.

 

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