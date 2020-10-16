«Эксперт»: Богучанский алюминиевый завод показал отрасли «как надо делать»

Предприятие названо самым экологичным алюминиевым производством в России. Завод площадью 231 гектар расположился в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края. Идея строительства завода вдали от развитой инфраструктуры в тайге на первый взгляд кажется амбициозной и сложно реализуемой, но основатель «Русала» Олег Дерипаска всегда призывал инвестировать в Сибирь и на своем примере фактически решил показать, как создавать современное производство с нуля, пишет «Эксперт». С учетом двух крупных международных экономических кризисов, которые выпали на время реализации проекта БЭМО, задача оказалась не из простых.

В 200 километрах от Таежного, в Кодинске еще в советское время начинали строить Богучанскую ГЭС. К проекту вернулись в «нулевых»: крупные корпорации — «Русал» и «Русгидро» — создали Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО), которое занялось достройкой станции и возведением Богучанского алюминиевого завода. Такое производство нуждается в большом количестве электроэнергии. В Сибири ее стоимость значительно ниже, чем в центральной части страны, кроме того, создание такого конгломерата дало импульс для развития Нижнего Приангарья. Еще до начала строительства БоАЗа Олег Дерипаска предрекал усиление роли Китая в мировой сырьевой промышленности, в алюминиевой отрасли особенно. Поэтому по его инициативе завод изначально проектировали в расчете на производство конкурентоспособного алюминия с улучшенными экологическими характеристиками, который сейчас востребован самыми требовательными клиентами в Европе, Америке, Азии и России.

По проектной мощности Богучанский алюминиевый завод занимает третье место в России после Красноярского и Братского. Мощность первой серии БоАЗа составляет 298 тыс. тонн алюминия в год. В общей сложности бюджет строительства на этом этапе составил около 1,7 млрд долларов, для предприятия закупалось передовое оборудование как российского, так голландского, канадского и французского производства.

Построить завод — это полдела, главное потом — отстроить все рабочие процессы, продумать логистику, наладить коммуникации. Оборудование не то чтобы капризное, но нигде такого нет, приходилось самим разбираться во всем. В итоге справились. Ребята с разных заводов все молодцы: приехали, объединили свои знания и опыт, и общими усилиями все получилось. И спустя пять лет мы добились стабильности, у нас самый лучший металл в России, самое лучшее качество и внешний вид», — вспоминает менеджер отдела развития производственной системы БоАЗа Сергей Петров.

Для строительства ГЭС и завода нужно было в короткие сроки набрать большое количество сотрудников. В общей сложности за пятнадцать лет работу получили более десяти тысяч человек. Если поначалу это были преимущественно приезжие сотрудники, то сейчас соотношение между местными и переехавшими составляет 50 на 50. Завод способствует возвращению на родину тех, кто когда-то уехал из Таежного из-за отсутствия перспектив. Поселок также стал местом притяжения для людей из ближайших населенных пунктов — там открывают магазины, салоны красоты, автомастерские.

С момента запуска БоАЗ работает на самой распространенной в мире технологии электролиза с использованием предварительно обожженных анодов. Современная газоочистка, замкнутый водооборот — такой экологичный подход оценили и местные власти, отмечает «Эксперт».