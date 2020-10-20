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Команда «Умный Красноярск» приглашает дотянуться до Илона Маска

Команда «Умный Красноярск» приглашает дотянуться до Илона Маска
Иллюстрация: УМКА

Программа «Умный Красноярск» запускает астрономическое погружение для детей и родителей.

#НОВОСТИ

Астрономические интерактивные занятия пройдут 24 и 25 октября. Новая научная программа адресована влюбленным в космос и тем, кому только предстоит влюбиться. Потрогать своими руками настоящие метеориты, сделать самому опыты с гравитацией и, наконец, понять законы природы, такая возможность есть у каждого участника программы «Умный Красноярск». За два часа четыре лаборатории будут доступны детям от 6 до15 лет, а взрослые в соседнем офисе поиграют в научный квиз и узнают много нового о космосе.

Мечтаю я, что спустя несколько лет целая группа наших, красноярских «илонов» вспомнит обычные выходные в школе на программе астрономии «Умного Красноярска» и поблагодарят за импульс и пробуждение интереса к космосу и науке», — говорит Татьяна Андреева, основатель ЧУДО «Умка».

Записаться на космическое погружение можно по телефону +7 (953) 585-99-15

Подробнее по ссылке

Справка «ДК»

«Умный Красноярск» — это научные мероприятия для детей 6-15 лет и их родителей. Они проводятся в интерактивных форматах и посвящены естественным наукам. Каждая программа представляет собой краткий 2-часовой курс знаний по какому-либо из разделов химии, физики, биологии, медицины и других наук. На программе организуются 4 разных лаборатории, в каждой из которых дети проводят разнообразные опыты. В это время родители заняты на отдельной «взрослой» программе — это интерактивная лекция-викторина, тема которой совпадает с детской программой. А после программы каждый участник забирает домашнее задание — набор опытов для домашнего выполнения. Все программы разрабатываются выпускниками и сотрудниками МГУ им. М.В. Ломоносова, а проводятся лучшими студентами СФУ и КрасГМУ.

 

 

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