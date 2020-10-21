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Красноярск потратит 4,6 миллиарда рублей на благоустройство и строительство дорог

Красноярск потратит 4,6 миллиарда рублей на благоустройство и строительство дорог
Иллюстрация: www.pixabay.com

Депутаты горсовета рекомендовали администрации Красноярска утвердить проект программы по развитию города до 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

#НОВОСТИ

В 2021-2023 годах по программе «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» предусмотрено 3,44 миллиарда рублей. Из них 1,35 миллиарда - на обеспечение жильем детей-сирот, 380 миллионов - на переселение из аварийного жилья, 1,55 миллиарда -  на строительство и реконструкцию дорог, 150 миллионов -  на безопасность подземных горных выработок метро.

По подпрограмме «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска» 240 тысяч рублей в 2021 году потратят на планировку и межевание территории на улице Песочная. В будущем там планируют построить школу.

Подпрограмма «Вовлечение территорий в градостроительную деятельность» подразумевает развитие Железнодорожного, Советского, Кировского, Октябрьского и Центрального районов. Мэрия намерена обновить часть городских площадок в 2021-2023 годах за 457,5 тысячи рублей.  

По подпрограмме «Дом» в 2021-2023 годах должны получить новое жилье 2 100 человек, живущих в аварийных домах. С учетом завершения расселения в 2021 году, планируется потратить 13,89 миллиона рублей на снос 10 домов. Также по этой подпрограмме должны получить квартиры 685 детей-сирот. Дома для них проектируют в Ленинском и Свердловском районах.

Подпрограмма «Дороги» включает развитие улично-дорожной сети Красноярска по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем финансирования на 2021-2023 годы - 1,88 миллиарда рублей.

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