Запрос на «умную» безопасность

В этих условиях предприниматели ищут решения, гарантирующие максимальную безопасность при оптимальных ресурсных затратах.

Именно поэтому продукты, посвященные организации работы компаний в период пандемии, вызвали особый интерес бизнеса во время работы Всероссийского форума «ПРОФ-IT 2020».

Отметим, крупное отраслевое событие впервые прошло в Красноярске и стало первым масштабным офлайном делового сезона. В работе форума приняли участие более 500 представителей ведущих компаний IT-сферы, а также органов власти различных регионов России.

По словам Александра Колодкина, директора филиала МТС в Красноярском крае, в настоящее время спрос на решения, обеспечивающие безопасность предприятий, вырос в 20 раз в сравнении с аналогичным периодом.

Мы видим спрос на все, что касается повышения эффективности работы и контроля норм безопасности. Эти решения актуальны в госсекторе, ритейле, нефтяной промышленности, строительстве, пассажирских перевозках — везде, где необходимо соблюдать безопасные условия труда для большого количества людей. Поскольку наша компания уже не первый год работает в этом направлении, мы смогли заинтересовать бизнес сразу несколькими кейсами», — подчеркивает Александр Колодкин,

Особое внимание гостей форума привлек тепловизор на стенде МТС. Прибор оснащен камерой видеонаблюдения и дополнен модулями аналитики по лицам и контролем средств защиты. Он дистанционно измеряет температуру тела входящих, умеет определять наличие маски и других средств защиты, требующихся на предприятии, и при этом способен качественно распознавать лица. На тепловизоре можно установить «критическую» температуру, например, 37 градусов. Если у кого-то из входящих температура тела окажется выше, то прибор подаст звуковой и цветовой сигналы оператору системы наблюдения. Тепловизоры можно установить в разных местах и связать их в единую сеть, получая информацию в одной точке управления, контролируя таким образом все входы на предприятие.

Эффективность работы прибора можно было оценить прямо на выставке: стенд МТС удачно расположился возле одного из входов в экспозиционный зал, и тепловизор «ловил» каждого, кто оказывался в поле видимости прибора на расстоянии до десяти метров.

Система легко настраивается под требования конкретного предприятия, более того, мы можем корректировать контрольное значение температуры в зависимости от климатических условий: например, если на улице мороз, то и «контрольную температуру» мы можем понизить, чтобы получить объективные данные. Решение было разработано еще до пандемии, но сейчас стало особенно востребованным. В первую очередь система была установлена в офисах МТС», — рассказывает Александр Колодкин.

Еще один проект компании, получивший интерес аудитории форума, — применение систем телеучета данных в энергетике, строительстве и ЖКХ. С их помощью можно экономить до 20 % ресурсов дома. К одному модулю подключаются любые приборы учета, что позволяет не только оперативно собирать данные о работе инженерных систем и расходовании ресурсов, но и дистанционно управлять ими: включать, выключать, менять режим. Условно говоря, с помощью системы телеучета в жилом доме можно дистанционно перекрыть текущий кран в квартире, чтобы не залить соседей. А домофон с функцией распознавания лиц обеспечивает дополнительную безопасность жилища. Сейчас устройство способно узнать человека даже в парике, маске и головном уборе. Такие системы — необходимый «гигие-нический минимум» для современных жилых комплексов. Стоит отметить, что эти решения уже применяются в Красноярске.

Отдельное направление, которое, уверены в МТС, в конечном итоге принципиально изменит качество жизни, — геоаналитика. Обезличенные данные геоаналитики, выбранные по нужным тегам, позволяют определить, например, из каких регионов приезжают люди в Красноярск, куда расселяются, как меняется плотность населения в районах и возрастной состав. На основании этого можно планировать социальную инфраструктуру, транспортные потоки — и это лишь малая часть того, что может дать геоаналитика.

В рамках нацпрограммы РФ «Цифровая экономика» перед регионами стоит задача по разработке национальной системы управления данными, которая предполагает полную цифровизацию процессов по сбору, обработке, формированию, предоставлению и анализу государственных и муниципальных данных. Реализация такой системы приведет к созданию единого информационного пространства данных, так называемой цифровой модели города. Откроется возможность анализировать различные сценарии городских процессов: отслеживать миграцию населения, прогнозировать достаточность транспортных развязок, объектов городской инфраструктуры, оценивать туристический потенциал территории и обеспечивать общественную безопасность региона. Это повысит эффективность органов власти, увеличит качество взаимодействия государства с бизнесом и гражданами. Например, московское правительство уже несколько лет ведет закупки данных геоаналитики у операторов связи. Данные о передвижении жителей Москвы по городу и за его пределами используются властями для проектирования транспортной инфраструктуры, позволяя анализировать пассажирские потоки.