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СГК рассказала о снижении выбросов красноярских ТЭЦ

СГК рассказала о снижении выбросов красноярских ТЭЦ
Иллюстрация: sibgenco.online

В компании изучили данные за десять лет, начиная с 2010 года, и выяснили, что суммарно станции снизили выбросы на 28%. Это связано с уменьшением выработки электроэнергии и модернизацией оборудования.

#НОВОСТИ

В СГК подсчитали, что в 2019 году Красноярская ТЭЦ-1 выбросила в 2019 году на 10 тысяч тонн меньше, чем в 2010 году, а Красноярская ТЭЦ-2 — на 5,6 тысячи тонн. Единственная станция, по которой в сравнении с 2010 годом зафиксирован рост объема выбросов на 1,3 тысячи тонн, — Красноярская ТЭЦ-3. Это связано с вводом энергоблока №1. До 2012 года ТЭЦ-3 работала в режиме котельной и не производила электроэнергию, а ее тепловой мощности было недостаточно для самого большого по численности населения Советского района города Красноярска. Новый энергоблок позволил решить эту проблему.

Отчасти такому снижению способствовали природоохранные мероприятия и модернизация основного и газоочистного оборудования станций. Например, на Красноярской ТЭЦ-1 с 2005 по 2015 год специалисты реконструировали действующие батарейно-циклонные установки (БЦУ), чтобы получить от них максимальный эффект. БЦУ будут очищать выбросы котлов, на которые еще не установлены электрофильтры, до полной замены очистного оборудования в 2024 году», - сообщает пресс-служба СГК.

СГК рассказала о снижении выбросов красноярских ТЭЦ 1

С 2018 года объем выработки электроэнергии красноярскими ТЭЦ снижается, это связано с высокой водностью в Енисее и Ангаре. В результате основная нагрузка ложится на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. Пик выработки электроэнергии по трем красноярским ТЭЦ пришелся на 2015 год, когда станции выдали в объединенную энергосистему 5953 млн кВт*ч (это на 17% больше показателя 2019 года).

В компании подчеркивают, что, несмотря на замещение котельных, подключение новых потребителей и увеличение выработки тепловой энергии, объем выбросов существенно не увеличился.

СГК рассказала о снижении выбросов красноярских ТЭЦ 2

 

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