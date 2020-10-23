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Краевые власти намерены развивать в Хатанге арктический туризм

Краевые власти намерены развивать в Хатанге арктический туризм
Иллюстрация: www.pixabay.com

В правительстве считают Хатангу привлекательной для туристов и предпринимателей благодаря аэропорту и наличию морского порта. Об этом на совещании сказал премьер-министр Анатолий Цыкалов.

#НОВОСТИ

Красноярская Арктика формирует около 80% налоговых поступлений в консолидированном бюджете края. Эта территория, как отметили участники совещания, вызывает интерес не только у российских туристов, но и гостей из-за рубежа. Поэтому туроператоры готовы организовать маршрут на Северный полюс, а также круизное путешествие по Хатангскому заливу.  

По словам председателя краевого отделения Русского географического общества Игоря Спириденко, в Хатанге разрабатывается концепция создания культурно-этнографического центра и туристического кластера. Уже куплено здание местной гостиницы, где сделают научно-туристический центр с дальнейшей реконструкцией.

Генеральный директор федерального предприятия «Аэропорты Красноярья» Юлия Логачева заявила, что аэропорт Хатанги уже получил сертификат соответствия Росавиации. В следующем году планируется возвести модульные здания аэровокзала и гаража на 12 машиномест.  

Обсуждая развитие туризма, Анатолий Цыкалов обратил особое внимание на вопросы безопасности. Он сказал, что сейчас арктическую зону посещает неконтролируемое число туристов, что приводит к незаконной охоте на животных и птиц, загрязнению окружающей среды и несчастным случаям.

Цыкалов подчеркнул, что все туристические потоки должны контролировать краевые власти, а для обеспечения безопасности в Хатанге необходимо создать аварийно-спасательное формирование.

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