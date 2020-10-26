Куда пойти в Красноярске 26 октября – 1 ноября

Cirque du Soleil и новая работа Чулпан Хаматовой, русское классической искусство XVIII-XX веков и коллекция современного искусства, фотовыставка и филармонический концерт.

27 октября (вторник) в 19.20 в кинозале Дома кино фильм «Доктор Лиза».

В центре сюжета — история одного дня из жизни Елизаветы Петровны Глинки. История начинается с праздничного события: Елизавета и её муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…

Билеты от 150 руб.

16+

28 октября (среда) в 17.40 на экране кинотеатра «Синемпа парк» эксклюзивные показы шоу Luiza от Cirque du Soleil.

Шоу уводит зрителей в мир мечты о Мексике, где свет (по-испански «luz») успокаивает сердце, а дождь, «lluvia», смягчает нравы. Вселенная постановки – пространство между сном и реальностью – насыщена акробатикой и завораживающими сценами. Действие плавно перемещается со съемочной площадки золотого века мексиканского кино на берег океана, из темного дансинга в бесплодную пустыню. Синергия жанров и стилей, живое музыкальное сопровождение, сложные акробатические номера, завораживающие технические решения и настоящий дождь на сцене – в этом шоу есть абсолютно все (и даже больше), за что так любят Cirque du Soleil миллионы поклонников во всем мире.

Билеты от 180 руб

0+

29 октября (четверг) в залах музея «Площадь Мира» выставка Art collectors from Siberia. Личная коллекция красноярских собирателей произведений искусства.

Семья Балеевых собирает произведения искусства с 1990-х годов. Сейчас «академические» произведения составляют малую часть коллекции, в основном это работы современных художников, таких как Кирилл Кто, Андрей Бергер, Анатолий Акуе, OBEY, Futura, Николай Копейкин, CJP, Noel Fielding.За последние несколько лет коллекция братьев Павла и Александра Балеевых оформилась как целое, обрела свою уникальность: «При создании коллекции мы хотели сначала показать ближнему окружению, каким искусство может быть за пределами Красноярска, России. Наша коллекция стала достаточной для того, чтобы ее «вывести в люди» и показать теперь уже более широкой публике, каким разным может быть искусство. Возможно, наш опыт кого-то заинтересует, вовлечет в коллекционирование – ведь у нас, помимо условно «именитых» художников есть и начинающие андеграундные местные авторы. Наша выставка поможет им, пускай немного, но продвинуть себя – пусть это побудит посетителей начать коллекционировать».В коллекции можно найти красноярское искусство второй половины ХХ века – это произведения Евгения Толмашова, Александра Поппа, Якова Еселевича, Владимира Мешкова. Началом современной линии в собственном «коллекционерском портрете» стали работы красноярца Захара Евсеева (ZakMimniMonster). Затем коллекция пополнялась прицельно – коллекционеры самостоятельно искали нужных им авторов, в том числе зарубежных.Личная коллекция искусства – это вывернутый наизнанку портрет собственного мировоззрения и мышления коллекционера.

Билет 250 руб.

16+

30 октября (пятница) в залах музея Сурикова (Парижской коммуны, 20) выставка русского классического искусства.

На выставке представлено свыше 100 подлинных произведений изобразительного искусства XVIII – начала XX века – от старинных икон до живописных и графических работ величайших русских мастеров. Вы увидите произведения разных жанров и направлений: Парадные и камерные портреты XVIII века, показывающие интерес художников к человеку, его личности, статусу и воспевающие торжество разума. Пейзажи и натюрморты XIX века известных мастеров русской живописи: И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, И.Ф. Хруцкого и многих других. Полотна В.И. Сурикова – великого русского художника родом из Сибири. В нашем музее находится большая коллекция его произведений – от самой первой самостоятельной работы до последней крупной картины. Произведения художников начала XX века, принадлежащие кисти И.Е. Репина, К.А. Коровина, П.И. Петровичева и других. В этот период происходят масштабные изменения в искусстве: кроме реализма, начинают развиваться такие направления, как русский импрессионизм и символизм, появляются различные художественные объединения. Коллекцию русской иконописи – иконы разных школ и направлений из центральных регионов России, редкие образцы сибирских икон, искусно выполненные оклады и медное старообрядческое литье. Работы художников-бунтарей, художников-передвижников представлены бытовым жанром, портретом и пейзажем. Они воспевали природу России и показывали повседневную жизнь русского общества, как она есть, без прикрас.

Билет 150 руб.

6+

31 октября (суббота) в залах музея «Площадь Мира» фотовыставка «Долина Хан».

З адача выставки состоит не только в том, чтобы познакомить зрителя с удивительными ландшафтами долины и предоставить ему возможность увидеть один из самых укромных уголков нашей планеты, но и в том, чтобы передать уникальную атмосферу и настрой экспедиции, позволить зрителям почувствовать азарт альпинизма и понять его суть, показать менталитет и жизненные ценности людей, обитающих в тех краях. В августе 2019 года группа из 7 российских альпинистов отправилась в пакистанскую долину Хан — одно из немногих оставшихся белых пятен на карте. Среди участников экспедиции – два фотографа Антон Иванов и Константин Маркевич. За время экспедиции команде удалось исследовать этот малоизвестный горный район и совершить первовосхождения на вершины Ilford Peak (Hasho Peak II) высотой 6080 м, Tangra Tower — 5820 м и Trident — 5780 м. Долина Хан до сих пор остается одним из самых малоисследованных районов Пакистана, известно всего о нескольких успешных экспедициях и восхождениях в этом районе, которые были совершены в 1990-2000 годах. Таким образом, запечатленная на снимках экспедиция стала новым этапом в освоении этого района. В конце 2019 года красноярская команда получила премию «Золотой ледоруб России» за первовосхождение на вершину Tangra Tower (5820 м, долина Хан, Пакистан).

Билет 250 руб.

16+

1 ноября (воскресенье) в 17-00 в Малом концертном зале филармонии концерт «Наследие кумиров».

Концерт из цикла «Наследие кумиров» знакомит с жизнью и творчеством Андрея Петрова — композитора, писавшего не только музыку для кинофильмов, но и серьёзные симфонические произведения, оперы, музыку к драматическим спектаклям и сочинения для музыкального театра. Однако всенародную любовь завоевала его музыка к фильмам классики отечественного кинематографа: «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве», «Человек-амфибия», «Служебный роман», «Вокзал для двоих»... Андрей Петров написал музыку более чем к 80 кинолентам. Его произведения звучат почти во всех картинах Эльдара Рязанова и во многих фильмах Георгия Данелия, Алексея Германа и других режиссёров. *Знаете ли вы, что в юности Андрей Петров вовсе не собирался становиться музыкантом, а мечтал о карьере писателя? Он писал стихи, рассказы и даже… роман. Эта мечта развеялась в тот день, когда Петров посмотрел фильм «Большой вальс» об Иоганне Штраусе. Красота музыки и «лёгкость», с которой Штраус сочинял свои шедевры, произвели такое впечатление, что Андрей решил стать композитором. В программе самые известные композиции Андрея Петрова.

Билеты от 300 руб;

12+

Обзор подготовила Мария Райдер

Фотографии с сайтов организаторов мероприятий