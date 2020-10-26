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Два газовых участка в Красноярском крае разыграют на аукционе

Два газовых участка в Красноярском крае разыграют на аукционе
Иллюстрация: sposobz.ru

Дерябинский и Ушаковский газовые участки выставят на аукцион со спецусловиями до конца года, сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Под спецусловия попадает только «Роснефть».

#НОВОСТИ

Нефтедобывающая компания предлагала прописать для участников аукциона требование иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Северному морскому пути на российских газовозах ледового класса.

В июле 2020 года стало известно, что «Роснефть» и «Норникель», претендовавшие на освоение Ушаковского участка, договорились о партнерстве. Ушаковское месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района. Поэтому дочка «Норникеля» «Норильскгазпром» намеревалась сама заниматься разработкой. По прогнозу, потребность Норильского района в газе к 2030 году вырастет в полтора раза, и ресурсов имеющихся месторождений может не хватить.

Тем не менее, металлурги и нефтяники договорились, сообщает ТАСС, что «Роснефть» обеспечит поставку в НПР недостающих объемов газа из Ушаковского месторождения после начала его разработки. Кроме того, с октября 2020 г. по апрель 2021 г. «Роснефть» поставит по Северному морскому пути предприятиям ГМК в Норильском промышленном районе до 123,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Это позволит ГМК высвободить значительную часть резервуарного парка для проведения комплексного обследования и модернизации инфраструктуры.

Суммарный запас Ушаковского, Дерябинского и Казанцевского месторождений оцениваетсяв 128 млрд куб. м газа.

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что аукцион позволит «Роснефти» выйти на рынок СПГ (сжиженного природного газа), а «Норникелю» снизить экологические риски.

 

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