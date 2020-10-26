Два газовых участка в Красноярском крае разыграют на аукционе

Дерябинский и Ушаковский газовые участки выставят на аукцион со спецусловиями до конца года, сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Под спецусловия попадает только «Роснефть».

Нефтедобывающая компания предлагала прописать для участников аукциона требование иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Северному морскому пути на российских газовозах ледового класса.

В июле 2020 года стало известно, что «Роснефть» и «Норникель», претендовавшие на освоение Ушаковского участка, договорились о партнерстве. Ушаковское месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района. Поэтому дочка «Норникеля» «Норильскгазпром» намеревалась сама заниматься разработкой. По прогнозу, потребность Норильского района в газе к 2030 году вырастет в полтора раза, и ресурсов имеющихся месторождений может не хватить.

Тем не менее, металлурги и нефтяники договорились, сообщает ТАСС, что «Роснефть» обеспечит поставку в НПР недостающих объемов газа из Ушаковского месторождения после начала его разработки. Кроме того, с октября 2020 г. по апрель 2021 г. «Роснефть» поставит по Северному морскому пути предприятиям ГМК в Норильском промышленном районе до 123,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Это позволит ГМК высвободить значительную часть резервуарного парка для проведения комплексного обследования и модернизации инфраструктуры.

Суммарный запас Ушаковского, Дерябинского и Казанцевского месторождений оцениваетсяв 128 млрд куб. м газа.

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что аукцион позволит «Роснефти» выйти на рынок СПГ (сжиженного природного газа), а «Норникелю» снизить экологические риски.