Ольга Лаевская: рынок ждет свежих и глубоких идей

Агентство событийного продюсирования Allure ideas открыло представительство в Санкт-Петербурге, а в портфолио красноярских ивентщиков — целая география, включая зарубежные страны.

Об экспансии, ситуации на рынке событийного маркетинга и коммуникаций, новых запросах в PR и «ставке на идею» мы беседуем с Ольгой Лаевской, основателем Allure ideas.

Как удалось совершить экспансию в Санкт-Петербург и для чего?

— Удалось, как и все остальное, непросто, но в этот раз, к счастью, быстро. Открытию в Санкт-Петербурге предшествовала серьезная подготовка и убедительный багаж опыта работы на проектах по всей стране.

Для чего? Азарт, врожденный авантюризм, проба себя, ну и манящие горизонты где-то там, за Финским заливом.

Ни для кого не секрет, что логистика из Красноярска не самая удачная. Однажды принятое решение расширить географию проектов повлекло бесконечные разъезды по стране. Каждый превращался в череду многочасовых перелетов и долгих пересадок. А это неизменно ложится дополнительной финансовой нагрузкой и колоссальной потерей времени, что гораздо более ценный ресурс. Это первая мысль, которая повлекла за собой перечень крайне соблазнительных возможностей. И мы не прогадали.

Теперь мы представлены как в Красноярске, так и в Санкт-Петербурге и делим проекты между филиалами, учитывая в том числе геолокацию мероприятия.

В ближайшее время (понимая невеселую статистку заболеваемости, не могу обозначить точную дату) мы открываем филиалы в Москве и Казани.

Помимо логистического удобства и близости европейских границ, что еще дал Петербург?

— Безусловно, культурная столица манила новыми творческими возможностями. Там блестящая режиссерская школа массовых мероприятий. К нам в команду пришли совершенно замечательные креаторы, продюсеры, маркетологи.

Этот город дышит культурой, там концентрация творческого ресурса. Я даже не могу описать свои эмоции. Найди я однажды клад, меньше бы радовалась, чем тем людям, с которыми мы сейчас имеем возможность творить вместе.

Честно говоря, проекты и планы Allure ideas несколько диссонируют с общими настроениями ивенторов. Насколько отрасль сегодня оправилась от кризиса?

— Оценивая текущую ситуацию, ее можно назвать «Назад в будущее». Событийная индустрия первой почувствовала на себе последствия пандемии и последней будет выходить из кризиса.

Ивент-рынок по-прежнему находится в неопределенности. Еще не наступили послабления после первой волны, а уже на дворе вторая. Поэтому рано говорить о позитивных тенденциях. Специалисты сходятся во мнении: на восстановление прежних объемов уйдет не менее полугода.

Но точка отсчета еще не наступила. Ивенты сегодня дефицит. Даже тот онлайн, о котором так настойчиво шумит позитивная общественность, — явление нечастое, куда более бюджетное, чем традиционные события, и не самое предпочтительное для самих же заказчиков.

Кризис изменит поведение рынка. После непростого периода компании значительно сократят бюджеты на мероприятия. Ивенторы же в погоне за драгоценными заказами начнут снижать стоимость, нещадно демпингуя на рынке. В то же время повышение курса валют ведет за собой увеличение затратной части. Уже сейчас прайсы на закуп увеличились более чем на 20 %. Поэтому выход из текущей ситуации будет непростым.

Индустрия мероприятий в России очень молодая. В докризис ее цикл можно было определить как становление. Даже сейчас не все знают значение слова «ивент». Совсем еще юный и лабильный рынок ивента ждет опасное обновление. Те игроки, которые не имели финансовой подушки, ушли или уйдут с рынка. В долгий период бездействия сотрудники многих компаний перейдут в другие отрасли. Новичкам же в свою очередь потребуется время для того, чтобы набрать опыт.

Спустя некоторое время на рынке останутся сильные и новые. Случится интересная игра между опытом и свежим взглядом на мероприятия.

Как пережила сложный период твоя компания?

— Сложный период мы, как и все, пережили сложно, что уж тут греха таить… Неизвестность будоражила неопределенностью. Не было такой мировой практики. Оглянуться не на что, чего ждать, непонятно. Экспертиза давала противоположные оценки.

В первые два месяца года были очень крутые проекты в нескольких субъектах. Последнее офлайн-мероприятие в докризисе мы провели в Финляндии для Высшей школы экономики. И тут пандемия… На четвертой скорости я приехала из Финляндии… на диван… и погрузилась в раздумья о судьбе нашего дорогого сердцу агентства. К этому моменту мы сняли офис в Москве, планировали в марте запуск филиала.

Недолюбливаю бизнес-мантры из разряда «люблю сложности, они заставляют расти». Расти позволяет пахота, что всегда сложно, и всегда хотелось бы полегче. Жесткая работа 24/7. Сейчас же работать приходится как никогда. Известно: чтобы не стоять на месте, надо очень быстро бежать.

Но мы выросли, несмотря на обстоятельства. Оборот компании увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого, нековидного года. Штат сотрудников вырос на 30 %. В работе несколько серьезных федеральных проектов.

Мы живем в ситуации смены поведенческих сценариев и актуализации новых трендов. Как глобальных, так и в масштабах каждой отрасли. Каковы они в ивент-индустрии в целом и насколько им отвечают красноярские проекты?

— В цене смыслы. Большой запрос на содержательную часть. Доковидный рынок «на пятерку» научился заниматься логистикой, заказывать кейтеринг, снимать отчетные фильмы и реализовывать другие типовые решения.

Приходя к крупным корпорациям для обсуждения мероприятий, ивенторы чаще всего слышат вопрос: «А вы сможете продумать тематику, прописать архитектуру мероприятия, подобрать спикеров?» Речь идет о деловых, тематических событиях, на которых мы специализируемся. Механические действия больше не вызывают затруднений. Рынок ждет идей. Свежих и глубоких.

В Красноярском крае на большие события любят приглашать иногородних специалистов. Вот и пришлось открыть офис в Санкт-Петербурге. Чтобы приезжать домой как приглашенные профессионалы из центральной части нашей необъятной. Шучу, конечно. Обмен творческим опытом — большое благо. Работая во многих субъектах РФ, могу сказать, что крайне важно напитываться новыми смыслами и идеями, передавая знания своей команде.

В крае есть огромный потенциал, и я очень надеюсь, что новое время даст возможность всем проявить себя и применить по полной накопленную разность потенциалов.

Allure ideas на рынке уже 10 лет. Какие проекты компании стали знаковыми?

— Не хочу выделять проекты, говорить банально: «Каждый дорог по-своему». Но это так. Раз за разом ты оказываешься в новой реальности, с новыми правилами игры: корпоративная культура, ценности, философия компаний. Все очень не похоже на то, что было с тобой до нового эпизода. А для того чтобы сделать по-настоящему хороший проект, ты должен стать частью той идеологии, того коллектива, с которым тебе в этом проекте быть. Я занимаю позицию «играющего тренера» и живу во многих наших проектах.

Сложно и интересно делались конференции «Роснефти» с участием всех генеральных директоров филиалов компании. Обожаю наш родной «МИР Сибири». Особое место занимает цикл мероприятий для Универсиады. Всегда вспоминаю нашу работу на турнире по вольной борьбе им. Ивана Ярыгина как первый успех на площадке с большой аудиторией. Церемонии — моя слабость. И вообще, каждое мероприятие — новая маленькая биография, а зачастую — и новая география.

Насколько я знаю, в этом году Allure ideas заявила о себе как о серьезном игроке в сфере PR-услуг. Почему это направление в работе компании, судя по количеству и масштабам проектов, вышло в авангард?

— В период пандемии мы усилили работу направления по проведению PR-кампаний. Это в том числе позволило нам выйти на новый уровень. Смежные направления деятельности вкупе с опытом работы с органами государственной власти и крупными корпорациями дали серьезное конкурентное преимущество на рынке. Мы взяли в работу несколько крупных государственных контрактов в разных субъектах РФ. Сейчас наша команда готовит проекты по продвижению более 150 предпринимателей при поддержке Министерства экономического развития — сайты, видеопродакшн, SMM, брендинг, реклама в традиционных СМИ.

Это очень непростая работа по созданию образа потребления/восприятия продукта с учетом сегодняшних особенностей трансмедийности. За последние несколько лет человек радикально изменил поведенческую модель. Теперь крайне важно сформировать систему бесшовного восприятия информации в разных реальностях. Правильно дозируя и формулируя смысловой месседж, распределить по каналам коммуникации так, чтобы в сознании Потребителя интегрировалась задуманная нами модель реакции на Продукт.

Я вижу большое, сложное и очень интересное будущее в работе именно с этим направлением. Твоя команда мечты, какая она?

— Умная. Когда я открывала агентство, я цеплялась за слово «идея» и делала ставку на «мозги». Печатать может любой станок, а вот придумать, нарисовать… Снимать, петь, да что угодно… Все держится на авторах.

И сегодня я остаюсь при своем. Люблю умных и неравнодушных. Тех, для кого дело — смысл. Тех, кто умеет себя находить и раскрывать в команде. Тех, у кого горят глаза, кто вкладывает душу и радуется результату всем своим существом.

К счастью, для этого у нас все есть. Классные проекты, сильные и амбициозные ребята в команде, перспективы роста.

Беседовала Юлия Чанчикова