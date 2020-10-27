Компания Юрия Коропачинского OCSiAl получила землю в новосибирском Академгородке

Администрация Новосибирской области выделила OCSiAl земельный участок для строительства научно-производственного комплекса в Советском районе Новосибирска.

Как сообщила пресс-служба министерства экономического развития Новосибирской области, земельный участок в Советском районе города Новосибирска будет предоставлен ООО «Оксиал аддитивс нск» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство научно-производственного комплекса площадью около 16000 кв. м».

В комплексе разместят опытно-промышленное производства сверхчистых графеновых нанотрубок, а также концентратов и суспензий на основе нанотрубок, что позволит увеличить мощности по их производству в 4 и в 2,5 раза соответственно. При этом себестоимость нанотрубок снизится на 35%. В ходе реализации проекта планируется создание 46 новых рабочих мест», - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, стоимость инвестпроекта составит 641 млн рублей.

Участок расположен Академгородке, рядом с новосибирским Технопарком.

Напомним, компания OCSiAl представила первую в мире масштабируемую технологию производства одностенных углеродных нанотрубок — прорыв, который повлияет на промышленное производство так, как Google на интернет. Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» установлена в Центре наномодифицированных материалов Технопарка Новосибирского Академгородка, в R&D-центре компании OCSiAl. Основатели стартапа — четыре человека, в том числе два красноярца: Юрий Коропачинский и Олег Кириллов. В конце марта 2019 года на пресс-конференции в ТАСС Анатолий Чубайс оценил стоимость компании в $1 млрд.

В феврале 2020 года компания OCSiAl запустила вторую установку по синтезу графеновых нанотрубок — Graphetron 50.