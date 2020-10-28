Рослесхоз собирается выбить землю из-под «Города Солнца»

Федеральное агентство лесного хозяйства подало иск к «Церкви последнего завета» с требованием вернуть земли государству, — сообщает «Медиазона».

Ответчиками по иску выступают Черемшанский сельский совет депутатов Курагинского района Красноярского края и глава cельсовета.

В иске утверждается, что восемь лет назад сельсовет согласовал расширение границ только одной деревне — Петропавловке, другие же поселения, где живут последователи Виссариона —Черемшанка, Гуляевка, Казыр, Тагасук, Тиберкуль и Жаровск — были обозначены без согласования и по мнению ведомства выделены сельсоветом в 2012 году, тогда как согласован с Рослесхозом был генплан только одной деревни – Петропавловки.

Специалисты также выявили площадь пересечения с землями лесного фонда и государства — 4 кв км, или 100 га, по этой причине под иск попадает больше половины участков, принадлежащих жителям общины. При этом в эту площадь также попали земли, где живут старообрядцы и рыбаки, к «Церкви последнего завета» не имеющие никакого отношения.

Напомним, Виссарион, в миру Сергей Тороп, а также Вадим Редькин и Владимир Ведерников арестованы по делу о создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождается насилием. Также их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью. Прокуратура требует запретить Церковь последнего завета, которая сейчас официально зарегистрирована министерством юстиции.