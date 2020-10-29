Анна Фофанова: цифровые сервисы в здравоохранении — это и экономика, и экономия

Нынешний 2020 год уникален! Дело не только в пандемии: 2020-й, как никогда раньше, показал, какой огромный путь прошло человечество за последние 20 лет.

Невозможно было бы представить такие условия при карантине еще всего 10 лет назад, а нынешний год показал, что мы можем жить, не выходя из дома. Работа, учеба, покупка продуктов и одежды — сегодня все это доступно онлайн. Мой сын дистанционно поступил в вуз, ни разу не побывав там до этого. И только медицина, наиболее востребованная в 2020 го-ду сфера, все еще недоступна онлайн в полном объеме. Хотя запрос на это огромен.

Специалисты приводят следующие цифры: в начале года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась: в январе, феврале и даже в марте показатели были ниже, чем в 2019 году. Но уже в апреле цифры стали расти. Причины понятны: именно в это время порядка 70 московских клиник были перепрофилированы под лечение COVID-19, из-за чего очные обращения к врачам в гос-клиники снизились на 40%, в частных же клиниках эта цифра гораздо выше. Результат неутешителен: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в пандемию растет.

Именно этот непростой момент может и должен стать звездным часом телемедицинских сервисов и цифровой медицины. Количество онлайн-консультаций с врачами за последние несколько месяцев выросло в десятки раз, во всем мире лавинообразно растут инвестиции в телемедицинские сервисы. Однако телемедицина — это не только онлайн-консультации.

Гораздо большее поле деятельности лежит в области профилактики и постоянного мониторинга здоровья человека — именно это залог того, что заболевание, особенно хроническое, не приведет к летальному исходу.

Возьмем одну из самых распространенных проблем — артериальное давление. Врачи говорят: главная проблема не в том, что давление может быть высоким или низким. Самое страшное — его резкие перепады, поэтому врачу крайне важно понимать динамику и видеть, какие показатели у пациента были до этого. Именно для такого мониторинга МТС в сотрудничестве с НМИЦ кардиологии Министерства здравоохранения РФ разработала и запустила приложение для заботы о сердце «МТС 120/80».

Бесплатное приложение позволяет рассчитать «возраст» сердца, упростить хранение данных об артериальном давлении и отслеживать прием лекарств. Показатели давления можно вносить, просто фотографируя экран тонометра — так поступают 65 % пользователей (еще 30 % вводят данные «голосом»). Специально обученная нейросеть распознает замеры на дисплее цифрового тонометра и поможет пользователю быстро заполнить дневник самонаблюдения. При необходимости пользователь может поделиться данными об артериальном давлении с лечащим врачом, отправив результаты замеров из приложения в формате pdf, а если результаты замера отклоняются от нормы, приложение сразу даст обратную связь с информацией, что надо, например, вызвать скорую.

Приложение не просто очень удобное — мы, ставя цель найти «лекарство» от лени и стимулировать пациентов вносить показатели, дополнили «МТС 120/80» геймификацией. Вводил данные две недели — получи промокод на «МТС Библиотеку», вводил месяц и выполнял все задания — «МТС ТВ» и т. д. Такие бонусы помогают выстроить процесс самонаблюдения и сформировать правильную привычку.

А для клиник мы сделали возможным видеть в личном кабинете врача в режиме онлайн все клинически значимые отклонения от нормы, которые фиксирует в своем приложении пациент, прикрепленный к программе мониторинга.

Возможность подключить к программе дистанционного мониторинга неограниченное количество пациентов и даже целые регионы обеспечивает как более тесную связь пациента с врачом, так и более дисциплинированное отношение к своему здоровью. А это, в свою очередь, выливается и в снижение смертности, и в сокращение затрат на экстренное лечение — вызов скорой помощи и госпитализацию. Словом, цифровые сервисы в сфере здравоохранения — это больше чем просто технологии. Это экономика и экономия, но главное — качество жизни и здоровья людей.