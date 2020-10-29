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В Глазном центре добавят 180 коек для «коронавирусных»

В Глазном центре добавят 180 коек для «коронавирусных»
Иллюстрация: дк

В Красноярской краевой офтальмологический больнице развернут инфекционное отделение для заболевших коронавирусом.

#НОВОСТИ

В крае уже есть 4 771 место для инфекционных больных, из них в Красноярске — 2 755. Занятость коечного фонда 89,6 %, — сообщает минздрав.

В настоящее время подготовлен план перепрофилирования коечного фонда — ведется работа по подготовке дополнительных инфекционных коек (180) на базе Красноярского краевой офтальмологической клинической больницы.

В медицинских организациях, определенных для лечения пациентов с коронавирусом, размещено 694 аппаратов ИВЛ (100 % от норматива). Для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания используется 91 аппарат ИВЛ и 1 435 коек с кислородной поддержкой.

Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на дому в крае сформированы 59 выездных медицинских «ковидных» бригад. Поликлиники с этой недели начали работать в ежедневном режиме.

Пациентов с легкой формой заболевания, которые получают медицинскую помощь на дому, консультируют в телефонном режиме. В крае организована работа 11 амбулаторных центров компьютерной диагностики внебольничных пневмоний, пациентов доставляют до КТ-центров специальным автотранспортом. К работе в поликлиниках привлечены ординаторы, студенты, волонтеры-медики.

На контроле министерства здравоохранения края остается ситуация со значительным ростом вызовов скорой медицинской помощи, в основном — к взрослому населению. При этом на ОРВИ и температуру скорая выезжает по освобождению с других подобных вызовов. В период ожидания можно обратиться за консультацией к старшему врачу скорой помощи по телефону: 226-72-42, 226-72-62. В приоритете при выезде — экстренные состояния», — рассказали в минздраве.

В Красноярске работают три базовых инфекционных госпиталя — в Краевой клинической больнице, БСМП и 20-й межрайонной клинической больнице. Также больных с Covid-19 лечат во вспомогательных инфекционных госпиталях, дополнительные мощности открыли на базах нескольких больниц и межрайонных центров.

 

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