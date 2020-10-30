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«Мясничий» забирает региональный рынок — Nielsen

«Мясничий» забирает региональный рынок — Nielsen
Иллюстрация: мясничий24.рф

Компания занимает второе место по объему продаж мясной консервации в Красноярском крае, сообщается в исследовании Nielsen. И это через шесть месяцев после начала массового производства

Сегодня доля «Мясничего» на рынке составляет 14,36%, ежемесячный прирост с июля — не менее 3,8%. Положительная динамика  красноярского бренда совпадает с падением продаж у пока еще лидера, формирующего около 19% от общего объема.

Консервация под брендом «Мясничий» заслужила внимание потребителя еще до выхода на рынок. Презентация состоялась на международном форуме «ПродЭкспо» в феврале 2020 г. Тогда продукты завоевали официальные награды и удостоились похвалы участников мероприятия.

Компания взялась за массовое производство, и консервы отправились на полки магазинов. В феврале доля на рынке составила 0,31%. Обороты нарастали в геометрической прогрессии. Одним из факторов стала цель – обеспечить жителей российских городов качественным продуктом длительного хранения. Спрос на консервацию рос по часам. Это было начало пандемии.

Завод закупал современные автоклавы, вводил дополнительные рабочие смены. Вместе с масштабированием тем временем расширялся и ассортимент. Классика тушенки, томленое мясо сибирской дичи по ресторанным рецептам, блюда народов мира и натуральные паштеты «Мясничий». Производство холдинга позволило взглянуть на продукт стратегического запаса по-новому. Теперь тушенка стала едой на любой случай – перекус, полноценный обед, романтический ужин.

Однако хиты продаж — вне конкуренции. Что касается исследования, в замерах учитывается только классическая ГОСТовская консервация, к августу ее доля на рынке составила уже 8,83%.

Сегодня консервы «Мясничий» представлены в  десятках российских городов. А благодаря работе столичного распределительного центра, продукцию можно направить в любую точку страны.  География поставок регулярно расширяется, а вместе с этим растет доля на рынке и число довольных потребителей

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