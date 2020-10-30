В любой непонятной ситуации устраивай аукцион – Елена Новикова, директор по развитию AU.ru

Вы наверняка видели новости о Нобелевской премии за разработки в теории аукционов и статьи, где объясняются смысл научных открытий и примеры практического применения на уровне государств и корпораций.

Я же просто расскажу о той части, где мы на практике пришли к тем же выводам.

1. Голландский не вариант.

Изначально у нас было несколько типов аукциона. Стандартный (можно назвать его английским) на повышение ставок и Реверсивный (можно назвать его голландским).

Реверсивный аукцион действует так: продавец устанавливает максимальную и минимальную цену. Торги стартуют с максимальной. Покупатели следят за лотом. Через определенный кусок времени (час, день) цена снижается, и как только она становится подходящей, покупатель принимает ставку и выигрывает. В общем, у кого терпение заканчивается быстрее всех – тот покупает дороже. Если никто не сделал ставку даже на последнем, минимальном шаге, то торги завершаются безрезультатно.

Этот тип торгов не нашел большого интереса среди наших пользователей и мы убрали его из основных фильтров. И хотя сейчас всё еще можно создать реверсивный аукцион, встретить такие торги на au.ru можно крайне редко.

2. Открытые ставки.

Мы, когда страницу лота делали (переделывали), задались вопросом – а надо ли давать информацию о текущих ставках (и где её расположить). После кратких обсуждений решили, что конечно надо. Когда ты участвуешь в торгах, важным становится всё: сколько у тебя конкурентов, какие ставки они делают, есть ли кто-то, кто перебивает каждый шаг. Зная всё это, проще решить: продолжать или остановиться. По статистике за один лот у нас могут торговаться до 50 человек (в среднем – до пяти). При этом даже два-три покупателя могут разогнаться до сотни ставок.

Кстати, в отличие от аукционов, знакомым всем по фильмам, у нас ставку делает именно покупатель. Ни продавец, ни система сами ставок не поднимают. Как-то не вписалась такая модель в нашу историю.

3. Чем больше инфы о лоте, тем выше ставки.

Звучит, как «Спасибо, Кэп!». Эту фразу я повторяю, пожалуй, с первых дней работы в аукционе. Ученые доказали эту истину со всех сторон, во всех разнообразных моделях и вариантах. И всегда, всегда чем меньше информации о лоте, тем осторожнее ведут себя покупатели и делают ставки ниже. Никому не нужен кот в мешке.

И тем не менее, довольно часто у нас встречаются лоты с описанием в одну строку и невнятными фото. И именно поэтому мы отдельно работаем над каталогом и параметрами товара. Если продавец указал всё, что просит система, то у покупателя уже есть минимальная информация для решения.

В общем, у нас уникальный аукцион. Его модель шлифуется участниками и временем. А теперь она ещё и согласуется с научными работами с мировым признанием.