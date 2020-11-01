«Красноярская рециклинговая компания» получила исков на 45 млн рублей

Краевое предприятие «Автоспецбаза» пытается высказать с «Красноярской рециклинговой компании» («КРК») свыше 43 млн рублей в арбитражном суде.

По официальной информации, все три иска касаются обязательств по договору, заключенному в 2018 году между компаниями, — сообщает ИА Запад24.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда, три иска были поданы краевым предприятием в течение последних двух месяцев. Возможно, речь идет о сумме, сложившейся за захоронение мусора на левобережном полигоне, принадлежащем краевому предприятию «Автоспецбаза».

Ранее с СМИ появилась информация о том, что в правительстве Красноярского края идет подготовка концессионного соглашения о передаче «Автоспецбазы» компании ООО «Инжиниринг», которая входит состав инвестиционной группы «РВМ Капитал». В эту же группу входит и левобережный оператор «Красноярская рециклинговая компания», ставшая фигурантом уголовного дела замминистра тарифной политики Татьяны Базарной по незаконному включению расходов компании в тарифы для населения.

По информации издания Кrasnews, сделка о передаче была выгодна только компании ООО «Инжиниринг» и ее конечному владельцу «РВМ Капитал», а значит и компании «КРК», где в настоящее время работает директором Илья Ильин.

Такая тактика для московской инвестиционной компании вполне объяснима: чтобы расширить существующий бизнес и укрепить свои позиции на рынке, нужно закольцевать цикл работы с отходами, имея в своих активах и полигон.