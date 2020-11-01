Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 31.10
79,33
92,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Красноярская рециклинговая компания» получила исков на 45 млн рублей

«Красноярская рециклинговая компания» получила исков на 45 млн рублей
Иллюстрация: pix.com

Краевое предприятие «Автоспецбаза» пытается высказать с «Красноярской рециклинговой компании» («КРК») свыше 43 млн рублей в арбитражном суде.

#НОВОСТИ

По официальной информации, все три иска касаются обязательств по договору, заключенному в 2018 году между компаниями, — сообщает ИА Запад24.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда, три иска были поданы краевым предприятием в течение последних двух месяцев. Возможно, речь идет о сумме, сложившейся за захоронение мусора на левобережном полигоне, принадлежащем краевому предприятию «Автоспецбаза».

Ранее с СМИ появилась информация о том, что в правительстве Красноярского края идет подготовка концессионного соглашения о передаче «Автоспецбазы» компании ООО «Инжиниринг», которая входит состав инвестиционной группы «РВМ Капитал». В эту же группу входит и левобережный оператор «Красноярская рециклинговая компания», ставшая фигурантом уголовного дела замминистра тарифной политики Татьяны Базарной по незаконному включению расходов компании в тарифы для населения.

По информации издания Кrasnews, сделка о передаче была выгодна только компании ООО «Инжиниринг» и ее конечному владельцу «РВМ Капитал», а значит и компании «КРК», где в настоящее время работает директором Илья Ильин.

Такая тактика для московской инвестиционной компании вполне объяснима: чтобы расширить существующий бизнес и укрепить свои позиции на рынке, нужно закольцевать цикл работы с отходами, имея в своих активах и полигон.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Имущество Анатолия Быкова арестованоИмущество Анатолия Быкова арестовано
  • Ростелеком продает здания в центре КрасноярскаРостелеком продает здания в центре Красноярска
  • Кайдзен с красноярским характеромКайдзен с красноярским характером
  • Красноярскэнергосбыт попросил Сергея Еремина и прокуратуру помочь вернуть долги УК «ЖСК»Красноярскэнергосбыт попросил Сергея Еремина и прокуратуру помочь вернуть долги УК «ЖСК»
  • В Центральном районе бары и рестораны проверили на соблюдение противовирусных мерВ Центральном районе бары и рестораны проверили на соблюдение противовирусных мер
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.