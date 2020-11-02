В Красноярске закрыли еще две котельные

Остановка работы котельных №1 и №2 в районе телевизорного завода проходила в прямом эфире. Жители, которые получали от них тепло и горячую воду, уже перешли на снабжение от ТЭЦ-2.

Часть оборудования котельной №1, которая обеспечивает паром молочный завод «Милко», будет находиться в работе еще неделю. Как пояснили в СГК, переключение промышленного предприятия проходит в несколько этапов: Чтобы произвести требуемое количество промышленного пара, СГК установила на территории котельной № 1 автоматизированный парогенератор с 12 электрическими паровыми котлами мощностью 0,3 тонны в час каждый. До конца недели специалисты компании переключат завод на новое оборудование и котельная №1 полностью будет выведена из эксплуатации.

Перевод потребителей с малой на большую энергетику — сложный технологический процесс. Важно синхронизировать момент остановки котлов и подключения объектов к нашей теплосети с запуском оборудования насосных станций и тепловых пунктов. Затем некоторое время потребуется для настройки параметров», — пояснил директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Сергей Иванов.

Напомним, закрытие 35 котельных предусмотрено схемой теплоснабжения Красноярска, семь выведены из эксплуатации еще в 2017 году. Полностью закрытие указанных в схеме теплоисточников должно завершиться до 2024 года. Эти меры предусмотрены и федеральной программой «Чистый воздух». Пресс-служба компании уточняет, что, по оценкам экспертов, суммарно закрытие этих двух котельных исключит выбросы в атмосферу в текущем отопительном сезоне в объеме 3133 тонн загрязняющих веществ.