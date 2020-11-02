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«Мы не будем обнулять «Человека года», — срочная информация о премии

«Мы не будем обнулять «Человека года», — срочная информация о премии
Иллюстрация: коллаж ДК

Организаторы премии «Человек года» в Красноярске вышли с заявлением об изменениях формата проведения.

#НОВОСТИ
По словам Юлии Чанчиковой, главного редактора издания «Деловой квартал» в Красноярске, оргкомитет единогласно проголосовал против отмены мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Красноярске.
 
Обнуляться» или переносить премию на следующий год мы не будем. Что нас ждет, допустим, в январе. Никакая Ванга этого не знает. Тем более, что огромная часть работы по номинированию уже проведена и по большинству номинаций уже известны не только шорт-листы, но тройки лидеров. Однако рисковать здоровьем номинантов, экспертов и гостей мы тоже не можем, поэтому проведем премию онлайн с широкомасштабной трансляцией в интернете. По большому счету у нас только расширится аудитория», — рассказала Юлия Чанчикова.
 
Организаторы отмечают, что технически проведение премии чем-то будет напоминать «голубые огоньки» на ТВ.
 
Конечно же, это не будет «премия в зуме». Знаменитые статуэтки, как и положено, вручат на сцене. Вот только зрителей в зале практически не будет. Номинантов и экспертов будем приглашать к определенному времени — заводить и уводить небольшими группами. Такая вот «челночная» церемония. Но это необходимо для безопасности людей. Нужно развести даже небольшие потоки», — продолжает Юлия Чанчикова.
 
Организаторы подчеркивают, что визуальная часть премии станет еще более яркой, чтобы эффект присутствия по ту сторону мониторов ощущался вдвойне.
 
Надеюсь, партнеры премии не оставят нас в связи с изменением формата. Мы это делаем, потому что чувствуем свою ответственность и понимаем: любое массовое мероприятие сегодня умножает риски заражения. Каждый ответственный бизнес сегодня должен уводить в онлайн все, что возможно».
 
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