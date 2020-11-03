Потребительская активность красноярцев не спешит снижаться в ответ на вторую волну ковида

Аналитики «Тинькофф Банка» проанализировали потребительскую активность россиян. Жители Красноярского края оказались на 42-м месте, но чувствуют себя лучше, чем средний россиянин.

Индекс потребительской и деловой активности (Tinkoff CoronaIndex) в Красноярском крае за последнюю неделю октября 2020 года снизился на 0,2 пункта и составил 7,4, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 0,8 пункта превосходит среднероссийские показатели. Об этом сообщили в «Тинькофф Банке».

Сильнее всего сократились расходы красноярцев на кино (-70%), путешествия — сократились покупки авиабилетов (-38%), бронирования отелей (-43%) — и развлечения (-35%). Горожане за последний год стали реже ходить в рестораны: траты в этой категории снизились на 16%, зато в фастфуде увеличились на 11%.

В ряде же категорий расходы жителей края ощутимо выросли. Так случилось с образованием (+71%), товарами для животных (+37%), транспортом (+33%), услугами связи (+24%), спортинвентарем (+18%) и товарами для дома и ремонта (+23%).

За последнюю неделю вырос спрос на железнодорожные билеты (+46%), кино (+36) и автоуслуги (+26%). Упали траты в ресторанах (-12%), спортивных магазинах (-11%) и турагентствах (-6%).

Также вырос спрос на медицинские услуги (+57% за год) и аптечные товары (+55% за год и +7% за неделю). В целом по России за год в аптеках стали тратить на 40% больше, а в медицинских центрах — на 33%.

Увеличиваются в крае и обороты бизнеса. Средняя выручка предпринимателей в сравнении с аналогичной неделей 2019 г. больше на 13%. А вот средняя выручка по России так и не восстановилась — за последние месяцы показатели ниже на 1-6%, чем год назад.

В целом, на конец октября Красноярский край находится на 42 месте в рейтинге потребительской активности. У соседей дела чуть хуже: Иркутская область — 7,2, Новосибирская область — 7,1. Одни из самых низких показателей индекса отмечены в Москве (5,8) и Санкт-Петербурге (6,1).

Для справки:

Tinkoff CoronaIndex учитывает данные о финансовых операциях в онлайне и офлайне более 11 млн клиентов экосистемы Тинькофф во всех регионах России (физические лица-клиенты розничного банкинга и более 600 000 компаний — клиентов Тинькофф Бизнеса и эквайринга Тинькофф).