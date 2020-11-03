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Кредитные долги красноярского бизнеса в полтора раза превышают его доходы

Кредитные долги красноярского бизнеса в полтора раза превышают его доходы
Иллюстрация: pixabay.com

В августе доходы предприятий Красноярского края выросли сильнее, чем их кредиторские долги, что позволило несколько сократить пропорцию. Однако по дебиторке динамика иная.

#НОВОСТИ
По итогу августа 2020 года кредиторская задолженность предприятий Красноярского края составила 885,4 млрд рублей. Это на 50,5 млрд рублей (на 5,7%) больше, чем в июле, сообщает Красноярскстат.
 
При этом в январе-августе 2020 года компании региона заработали примерно 528 млрд рублей, что составляет 59,6% от сумы долга кредиторам. Справедливости ради стоит отметить, что в прошлом месяце прибыль предприятий покрывала накопленную кредиторскую задолженность лишь на 53,5%.
 
Похожая тенденция складывается и в сегменте просроченной кредиторской задолженности — она сократилась с 40,5 млрд рублей в июле до 38,7 млрд в августе. Уменьшилась в отчетном периоде и ее доля в структуре общего кредитного долга — с 4,9% до 4,4%.
 
А вот с дебиторкой ситуация иная. Ее размер по итогу августа 2020 года составил 1,25 трлн рублей, тогда как в прошлом месяце он чуть превышал 1,18 трлн. При этом 63 млрд рублей из них — просрочка. В июле же она составляла 60,9 млрд. Да и вообще, больше, чем в августе 2020-го дебиторская просрочка (за последние полтора года) была только в мае 2019-го — 66,9 млрд рублей. Добавим, что убытки компаний Красноярского края в январе-августе 2020 года составили 59,8 млрд рублей.
 
Таким образом, по итогу восьми месяцев 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности предприятий Красноярского края составил 468,1 млрд рублей, что на 2% больше, чем месяцем ранее.
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