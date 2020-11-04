Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов почти $1,2 млрд

Окончательное решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2020 года и их размере будет приниматься на Внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) 10 декабря.

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить по 623,35 рублей на одну обыкновенную акцию (около $7,74 по курсу ЦБ РФ на 03.11.2020). Таким образом, в целом на дивиденды может быть направлено 98,64 млрд руб. (порядка $1,2 млрд).

Как пояснил агентству Reuters крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин, в сложной экономической ситуации, вызванной коронавирусом, разумно сократить объем дивидендов до минимально приемлемого уровня, чтобы гарантировать устойчивость компании. Потанин напомнил, что между крупнейшими акционерами «Норникеля», включая «Интеррос» и «Русал», действует акционерное соглашение, предполагающее выплату дивидендов дважды в год в размере не менее $1 млрд.

У нас нет возможности отказаться от такой выплаты, но «Интеррос» как участник соглашения считает необходимым сократить объем дивидендов в этот сложный для компании год до минимального размера», - сказал он.

Несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, «Норникель» не может действовать как, например, другая «голубая фишка» российского фондового рынка - крупнейший в России госбанк Сбербанк, объявивший рекордные дивиденды в этом году, отметил Потанин.

«Русал», несмотря на возникавшие в течение года разногласия по вопросы выплат и инвестиционной политики «Норникеля», в итоге поддержал рекомендацию совета директоров ПАО.

Нам важны не только дивиденды «Норникеля», но и рост стоимости пакета акций. Именно поэтому в текущей ситуации мы согласились с меньшими дивидендами в пользу роста стоимости, - сообщил заместитель генерального директора «Русала» Максим Полетаев. – «Норникель» - это стратегическая инвестиция компании».

Он отметил, что «Русал» использует дивидендные выплаты «Норникеля» не только для снижения долга перед российскими банками, но и на развитие регионов присутствия алюминиевого гиганта.

Эксперты, опрошенные ТАСС, обращают внимание на то, что сумма, предложенная «Норникелем» к выплате, больше минимально предусмотренной акционерным соглашением.

Напомним, основными акционерами «Норникеля» являются «Интеррос» Владимира Потанина (33,8%), «Русал» (27,8%) и Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2%). Группа компаний «Норникель» - крупнейший налогоплательщик среди горнодобывающих и металлургических компаний России и Красноярского края, в 2019 году налоговые поступления «Норникеля» в краевую казну превысили 104 млрд рублей. Налоговые платежи в другие регионы, федеральный бюджет и страховые взносы совокупно составили 94 млрд. На финансирование социальных и благотворительных программ компания направила 28 млрд.