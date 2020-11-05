«Здоровье» леса под присмотром «всевидящего ока» технологий

Система видеомониторинга лесных пожаров – еще один эффективный способ борьбы за сохранение уникального лесного фонда в Красноярском крае.

Александр Колодкин,

директор МТС по Красноярскому краю

Лес – один из главных символов Красноярского края, важнейший ресурс экономики. Сохранность тайги имеет огромное значение и для экологического равновесия всей Восточной Сибири. Однако мощь и красота сибирского леса уязвимы перед стихией огня. А лесные пожары в Сибири могут стать бедствием для всей планеты – именно это показал прошлый год, когда огнем было охвачено более двух миллионов гектар.

Как избежать такого разгула огненной стихии в будущем? Решая это уравнение со множеством переменных – ведь лесные пожары возникают не только по вине людей, но и из-за сухих гроз, вспомним принцип: «Легче предотвратить, чем вылечить». Высокую эффективность в различных отраслях, в том числе и в сфере охраны окружающей среды, показали современные цифровые технологии.

Система видеомониторинга лесных пожаров – еще один эффективный способ борьбы за сохранение уникального лесного фонда в Красноярском крае. И это не просто теоретические выкладки, а практика реальной работы. В прошлом году министерство лесного хозяйства края, МТС и краевой Лесопожарный центр развернули систему раннего дистанционного обнаружения очагов лесных пожаров.

Решением стал технологичный подход. На базовых станциях МТС устанавливаются поворотные камеры. Они разворачиваются на 360 градусов, просматривая территорию в радиусе до 35 километров. Камеры подключены к Системе управления и дистанционного мониторинга «Лесохранитель», которая способна с точностью до 150 метров обнаружить очаг лесного пожара по видимому дыму. По каналам связи МТС информация передается в Региональную диспетчерскую службу Красноярского края. Используемые в проекте современные технологии позволяют одному диспетчеру дистанционно проводить мониторинг больших лесных площадей вблизи населенных пунктов и объектов инфраструктуры, а в случае обнаружения пожара, точно определять его координаты, и быстро направлять на место мобильную группу Лесопожарного центра, которая ликвидирует очаг возгорания «в зародыше».

Благодаря своевременному обнаружению такие возгорания удавалось оперативно ликвидировать. В этом году проект дистанционного мониторинга лесных пожаров на территории Красноярского края был расширен. Теперь точки «всевидящего ока» на станциях МТС установлены в Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Минусинском, Канском, Манском и Уярском районах.

Современные технологии могут не только помочь справиться с разрушительной стихией, но и помогут бизнесу преодолеть последствия «коронокризиса». Например, крупным предприятиям и ритейлу умное видеонаблюдение и умная видеоаналитика поможет эффективнее контролировать соблюдение норм эпидемиологической безопасности («вычислить» человек в общественном месте без маски), а предприятиям торговли – проанализировать предпочтения аудитории, что поможет справиться с падением трафика.