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Красноярцы стали чаще брать долевое в ипотеку

Красноярцы стали чаще брать долевое в ипотеку
Иллюстрация: pixabay.com

С начала этого года жители Красноярского края принесли в строительство по долевым схема почти на две трети больше денег, чем годом ранее. И это только по ипотеке.

#НОВОСТИ
За девять месяцев 2020 года жители Красноярского края по договорам долевого строительства взяли в банках 18,8 млрд рублей ипотечных кредитов. Это на 62% больше, чем с января по сентябрь 2019 года, сообщает красноярское отделение Центробанка.
 
Из означенного объема заимствований 10,2 млрд рублей пришлись на третий квартал 2020 года. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичном квартале годом ранее.
 
В целом же, за девять месяцев 2020-го жители Красноярского края взяли в банках 57,1 млрд рублей по договорам ипотечного кредитования. Это на 44% больше, в январе-сентябре прошлого года.
 
Рекордным за всю историю наблюдений стал так же третий квартал текущего года, когда жители края получили на покупку жилья 27,4 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в третьем квартале 2019-го.
Стимулирующими факторами роста ипотечного сегмента стали государственная программа кредитования в новостройках под 6,5% и переход на проектное финансирование, когда деньги покупателей размещаются на эскроу счетах и становятся доступными для застройщиков после ввода жилья», — говорит управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.
К тому же росту ипотечного кредитования способствовало снижение процентных ставок. Так, в третьем квартале 2020 года жители края брали ипотеку в среднем под 7,4%. При этом в августе ставки были на историческом минимуме — 7,3%. Годом ранее — в аналогичном квартале 2019-го — средняя ставка равнялась 10%.
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