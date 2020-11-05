Школы Иркутской области после каникул перейдут на дистанционное обучение

Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПЭК) при правительстве Иркутской области по рекомендации Роспотребнадзора решила перевести школы региона на двухнедельное дистанционное обучение.

Школы Иркутской области переходят на двухнедельное дистанционное обучение с 9 ноября. Это необходимо для того, чтобы сдержать темпы распространения коронавирусной инфекции в регионе. Актуальность этой меры признали и во время проведения оперативного штаба», — говорится в сообщении.

С начала распространения коронавируса в области зарегистрирован 25 тыс. 761 случай инфицирования. Суточный прирост заразившихся составил 245 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 1077,3. Лечение проходят 8 тыс. 203 пациента, из них 4 тыс. 239 — в стационарах, 3 тыс. 964 — на дому.

Мы имеем две крайне важные задачи, которые решаем в ежесуточном режиме — это снижение нагрузки на коечный фонд и своевременное обеспечение лекарственными препаратами аптечных сетей, стационаров и амбулаторных больных в соответствии со стандартом лечения», — заявил Константин Зайцев — премьер областного правительства.

По состоянию на четверг в регионе развернуто около 5 тыс. коек, из них 1,278 тыс. — с подачей кислорода.

Для снижения нагрузки на скорую медицинскую помощь санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендовала разрешить направлять пациентов из семейных очагов с подтвержденным на мультиспиральной компьютерной томографии типичным поражением легких сразу в ковидный госпиталь, без предварительной госпитализации в провизорный госпиталь.