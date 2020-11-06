Бюджет Красноярска в следующем году поддержит частные детсады и ветеринарные клиники

Депутаты красноярского Горсовета обсудили и поддержали муниципальную программу развития предпринимательства в городе. В ней предусмотрены как субсидии, так и не финансовые инструменты.

Речь идет о программе «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Как рассказали в мыниципальном парламенте, в ряду прочего в ней предусмотрена поддержка частных детсадов. По планам властей субсидию на возмещение затрат на создание и обеспечение деятельности групп дневного пребывания в 2021-2023 годах получит не менее 62 подобных дошкольных учреждений. На эти цели ежегодно будут выделять по 14,4 млн рублей.

Также планируется поддержать предпринимателей, оказывающих услуги по стерилизации домашних животных. Это должно помочь поможет снизить численность безнадзорных животных в городе. В 2021-2023 годах предусматривается поддержка из расчета максимальной единовременной суммы субсидии не более 1 млн рублей.

Помимо этого, в программе предусмотрена и нефинансовая поддержка малого и среднего бизнеса. Так, в Красноярске продолжит работать «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», который будет помогать предпринимателям с правовой экспертизой документов, подготовкой учредительных документов, отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы; оказанием услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных проектов; обеспечением деятельности Гарантийного фонда с целью предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства.

Общий объем финансирования этой программы составляет 97 млн рублей, которые равными долями распределены на три года. За счет этих средств к концу 2023 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 должно достигнуть 555 единиц, а доля работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без учета совместителей) всех предприятий и организаций к концу 2023 года составит 44,5%.