Сибирские губернаторы теряют влияние на фоне коронавируса

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало очередной рейтинг влияния глав субъектов Федерации. Исследование проводится ежемесячно в формате закрытого анкетирования 27 экспертов.

По итогам октября шесть глав сибирских регионов потеряли свои позиции в рейтинге, только двум удалось их значительно усилить. Это глава Иркутской области Игорь Кобзев (с 35 на 30 место) и губернатор Кузбасса Игорь Цивилев (с 33 на 29). Как отмечают авторы исследования, на укрепление позиций положительно повлияли новости о выделении средств федерального бюджета на восстановление и строительство жилья для пострадавших от наводнения в Иркутской области, а также включение Кузбасса в число пилотных научно-образовательных центров в рамках нацпроекта «Наука». На одну позицию в рейтинге поднялся глава Новосибирской области Андрей Травников (с 36 на 35).

Отметим, что Кобзев, Цивилев и Травников входят в часть рейтинга, обозначенную как «сильное влияние». Кроме них в этой группе фигурирует только один глава региона – губернатор Красноярского края Александр Усс, сейчас он занимает 40 строку рейтинга (в сентябре – 32).

В группе губернаторов со «средним влиянием» - глава Омской области Александр Бурков (переместился с 59 на 64 место), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (с 71 на 73), Алтайского края Виктор Томенко (с 76 на 77), глава Республики Алтай Олег Хорохордин (с 81 на 83) и глава Тувы Шолбан Кара-оол (с 83 на 84). Глава Хакасии Валентин Коновалов по-прежнему занимает последнюю, 85-ю строку в рейтинге влияния.

Как отмечают авторы рейтинга, наиболее значимые стресс-факторы для губернаторов – это взаимоотношения с финансово-промышленными группами и организация медицинской помощи для пациентов с коронавирусом.