Как подорожают квартиры в Красноярске после повышения норм сейсмической опасности

Поправки в новые нормы о сейсмической опасности различных регионов готовит Минстрой РФ, отдельные положения документа будут уточняться, — сообщает «РГ» со ссылкой на ведомство.

Летом вступил в силу свод правил, скорректировавший уровень сейсмической опасности для ряда городов и регионов. И если для 36 регионов степень опасность землетрясений была снижена, то для 15 — среди них Калмыкия, Удмуртия, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский и Красноярский края — балл был увеличен, еще в пяти регионах — Адыгея, Ленинградская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская области — балл увеличен в большинстве населенных пунктов.

Новый документ оценил Российский экспертный совет МЧС России. Авторы заключения отмечают, что к ним поступает все возрастающее число замечаний по серьезным методическим просчетам новых карт сейсмического районирования от различных организаций и исследователей, в том числе соавторов этих карт.

Сейсмотектоническая основа просто подменяется картой активных разломов, хотя хорошо известно, что далеко не все активные разломы являются сейсмогенерирующими и способны порождать сильные землетрясения. Если повсеместное увеличение сейсмичности в Сибирском регионе и на Дальнем Востоке можно как-то допустить с позиции, что ее учет приведет к повышению безопасности населения, то снижение сейсмичности на 1…2 балла, отмеченное повсеместно на территории Республики Крым, Северного-Кавказа и Юга России при низком качестве проектирования и строительства наверняка приведет в обозримом будущем к проблемам, связанным с увеличением социальных, экономических и экологических рисков», — считают члены экспертного совета.

Ассоциация уже обратилась в Минстрой с просьбой об установлении переходного периода или о выпуске рекомендаций и разъяснений для региональных органов власти и застройщиков. Подобные обращения поступают и из регионов.

По данным Союза строителей Алтайского края, новые нормы приведут к удорожанию строительства на 10…30 %. Между тем в ответе Минстроя на обращение Союза говорится, что эти оценки завышены и, к примеру, повышение сейсмичности до 9 баллов по сравнению со строительством в несейсмостойком исполнении увеличивает стоимость строительства лишь на 10 %. Кроме того, затраты на строительство более прочных зданий следует оценивать с учетом снижения затрат на восстановление строений после возможных землетрясений, говорится в документе.

Сводом правил предусмотрено поэтапное уточнение сейсмичности конкретной стройплощадки. Сначала сейсмическая интенсивность назначается по картам общего сейсмического районирования. Она рассчитана с учетом, помимо прочего, вероятности землетрясений в ближайшие 50 лет. Затем, в ходе инженерных изысканий, сейсмическая интенсивность уточняется с учетом особенностей конкретного участка и объекта. Таким образом, новые карты не повышают и не понижают сейсмичность в отношении объектов капстроительства, подчеркивают в Минстрое.

Кроме того, проектная документация объекта, на которую выдан градостроительный план земельного участка в течение полутора лет до начала действия новых карт (то есть до 27 июня 2020 года), должна подготавливаться с учетом нормативной сейсмичности по прежнему варианту карт.