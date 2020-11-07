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Полпред в СФО: проблемы с началом отопительного сезона есть во всех регионах Сибири

Полпред в СФО: проблемы с началом отопительного сезона есть во всех регионах Сибири
Автор фото: JillWellington. Иллюстрация: pixabay.com

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел совещание по подготовке регионов к отопительному сезону: на территориях уже есть проблемы.

#НОВОСТИ

До 15 ноября все муниципалитеты Сибири должны получить паспорта готовности к отопительному сезону 2020-2021 гг. Готовность теплоисточников Ростехнадзор начал проверять еще в августе. Однако, несмотря на то, что в целом регионы вошли в отопительный сезон без серьёзных аварий, сбои в работе коммунальных систем есть практически везде.

На особом контроле находятся и несколько территорий Красноярского края: Норильск, Канск, Игарка, Богучанский район, возникает вопрос, в полном ли объеме проведены предзимние работы и сформированы ли нормативные запасы топлива.

Кроме того полпред обратил внимание участников совещания на то, что в условиях пандемии коронавируса необходимо проработать вопрос сохранения работоспособности котельных. Речь идет о сохранении здоровья персонала котельных. Кроме того, региональным органам исполнительной власти необходимо обратить пристальное внимание на наличие аварийно-технических запасов и нормативных запасов топлива на конкретных котельных, а также на прохождение отопительного сезона в военных городках, погашение задолженности потребителей федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ.

Как отметил Сергей Меняйло, в СФО к октябрю задолженность за тепло со стороны организаций, финансируемых из бюджетов регионов и муниципалитетов, снижена до 1,3 млрд рублей. Однако поставленная президентом задача ликвидировать долги не достигнута ни в одном регионе округа.

К 1 декабря долги необходимо ликвидировать», – подчеркнул полномочный представитель.

 

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