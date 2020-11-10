ЛЭП для КрасЖД достроят за почти 6 млрд

Эту линию ФСК ЕЭС начала тянуть параллельно существующей еще в 2019 году. Она должна дать РЖД возможность повысить пропускную способность Транссиба на заданном участке.

На финальный этап строительства линии электропередач между подстанциями «Камала-1» — «Минусинская опорная» Федеральная сетевая компания готова потратить около 5,8 млрд рублей. Такую информацию разместили на сайте госзакупок.

Подать заявку можно до 23 ноября 2020 года. Победителя же определят 25 декабря.

Начали строить эту ЛЭП в марте 2019 года. Общий объем инвестиций тогда оценивался в 9,3 млрд рублей. Протяженность линии должна была составить 430 км (в документах торгов, правда, она указана как 445 км) — через центральные, восточные и южные районы Красноярского края параллельно действующей ЛЭП 220 кВ, которая обеспечивает электроснабжение тягового транзита Красноярской железной дороги.

Как заявляли в ФСК на старте проекта, ввод объекта в работу создаст возможности для увеличения пропускной способности участка Транссибирской железнодорожной магистрали, проходящего по территории Красноярского края. Это позволит КрасЖД нарастить вес грузовых составов с 6,3 тысяч тонн до 7,1 тысяч тонн и сократить интервалы движения поездов с 10-12 минут до 8 минут.

В апреле 2020 года сетевая компания приступила к расширению конечных подстанций этой ЛЭП. На эти цели выделили 433 млн рублей.