Как стать инвестором и что выбрать

Начинать инвестировать можно в любом возрасте и с любой суммой. Как подобрать подходящую стратегию, рассказал исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Красноярске Максим Перетяжко.

— Если вы планируете вложить деньги, чтобы потом накопить определенную сумму и затем на что-то ее потратить, лучше выбирать инструменты, которые будут приносить пусть небольшой, но регулярный потенциальный доход. Для этого больше всего подходят вклад, накопительный счет, облигации или фонды, инвестирующие в акции или облигации.

Облигации и фонды облигаций — для тех, кто планирует копить минимум несколько лет. В отличие от вклада деньги можно забрать досрочно, а доход на купленные облигации начисляется ежедневно.

Без инвестиций в акции не обойтись, если вы намерены не просто сберечь свои деньги, но и заставить их работать. Например, если взять последние три года, то за это время индекс Московской Биржи, в который входят бумаги таких крупных компаний, как «Сбербанк», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «МТС» и других, вырос более чем на 40%. На 5-летнем горизонте рост рынка был почти в два раза! Для диверсификации вложений в акции мы рекомендуем использовать ПИФы, биржевые фонды, а также готовые стратегии.

Защита от девальвации

Покупка валюты — самый простой способ защитить сбережения на случай падений рубля, но одного этого недостаточно. Курсы доллара и евро могут как расти, так и падать, и угадать выгодное время для покупки не так-то просто. Если необходимо сохранить валютные сбережения на срок 3–5 лет, разумнее всего не держать их на счете и тем более дома, а инвестировать. Несмотря на кризис и пандемию коронавируса, биржевые индексы смотрятся очень неплохо: скажем, американский S&P500 с начала года вырос почти на 8%, а индекс технологических компаний NASDAQ100 за это время подскочил на 35%!

Не обязательно открывать брокерский счет и рисковать своими вложениями, покупая американские акции. Выбрать среди тысяч незнакомых названий десяток перспективных компаний и собрать из них портфель — задача довольно непростая, да и к тому же это потребует значительных вложений. Проще воспользоваться готовыми инструментами, такими как биржевые фонды, которые торгуются как в долларах, так и в евро. Еще один вариант — использовать стратегию доверительного управления. Ее плюс в том, что в ней есть уже готовый портфель под определенную стратегию. Например, это могут быть бумаги перспективных компаний из IT-сектора или портфель еврооблигаций.

Защитить вложения от девальвации позволяют также инвестиции в ПИФы, в портфелях которых есть иностранные ценные бумаги или еврооблигации. Хотя все операции с паями таких фондов происходят в рублях, однако зарабатывают доход они исключительно в валюте. А значит, при снижении курса рубля их пайщики получают потенциальный доход за счет курсовой переоценки. За три последних года фонд еврооблигаций нашей компании заработал для пайщиков доход свыше 68%.

В идеале стоит размещать деньги в разные инструменты, которые позволят зарабатывать в разных ситуациях. Например, чтобы добиться прироста накоплений, часть средств стоит направлять на покупку бумаг фондов, вкладывающих в акции, а часть — в более консервативные стратегии: ПИФы облигаций и золота.