И дышится легче! В Красноярске обсудили экологичность теплоснабжения

Как сделать теплоснабжение Красноярска более экологичным? Дискуссия на эту тему прошла на площадке Комсомольской правды. Поводом стал доклад, опубликованный на портале Кислород.лайф.

Редактор ресурса Александр Попов и независимый эксперт Сергей Бухаров проанализировали несколько сценариев альтернатив для системы теплоснабжения Красноярска с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду. И главное – предприняли попытку посчитать «цену вопроса» в привязке к экологическому эффекту.

Кто здесь?

Представляя собеседникам основные положения доклада, Сергей Бухаров привел следующие цифры: по итогам 2019 года три городские ТЭЦ выбросили в атмосферу города 38,2 тыс. тонн загрязняющих веществ. В то же время котельные, расположенные в Красноярске, «обогатили» воздух на 25 тысяч тонн загрязняющих веществ при в три раза меньшей мощности. Еще по разным оценкам от 5 до 11 тысяч тонн загрязняющих веществ «дарит» городу частный сектор с печным отоплением. Как следует из ежегодного Госдоклада о состоянии окружающей среды в Красноярском крае, в целом по Красноярску по итогам 2019 года выбросы стационарных источников загрязнения составили 110,1 тыс. тонн, а передвижных (это в том числе автомобили) – 76,3 тыс. тонн. При этом половина выбросов приходится на СО – оксид углерода.

Сергей Бухаров обратил внимание на то, что если изучить выбросы именно бенз(а)пирена от различных теплоисточников, то оказывается, что в результате сгорания килограмма угля в обычном бытовом котле этого загрязняющего вещества выбрасывается в 370 раз больше, чем в результате сжигания килограмма угля в котле ТЭЦ. Это не значит, что крупные теплогенераторы безвредны, но повод обратить внимание и на мелкие теплоисточники. Иначе решить проблему качества воздуха сколько-нибудь заметным способом не выйдет.

Налево пойдешь…

Решений, как сделать крупную тепловую генерацию более чистой, есть, как минимум три: перевести все теплоисточники на магистральный газ; отказаться от угольной генерации, перейдя на отопление электричеством; провести глубокую модернизацию угольной энергетики – поставить современные очистные системы, повысить КПД котлов, перейти на более эффективную технологию сжигания и более чистое и безопасное топливо (современная углехимия готова предложить варианты). У каждого из этих сценариев есть безусловные плюсы и ограничения. Скажем, перевод теплоисточников на газ, хоть и не решит проблему загрязнения воздуха полностью (все же газ – это тоже углеводород, и он также будет сжигаться, но в результате не останется твердых частиц), все же снизит загрязнение. Однако сильно ударит по кошельку потребителя: даже без стоимости прокладки магистрального газопровода, только учитывая цену «голубого топлива», одна гигакалория тепла может обойтись потребителю на 30-40% дороже, чем сейчас. А если учесть необходимость и магистрали (по некоторым оценкам, на это потребуется 250 млрд рублей), и внутригородских газораспределительных сетей, отопление может стать «золотым».

Перевод на электричество кажется более реализуемым вариантом и, кстати, позволит снизить выбросы от теплоисточников практически до нуля. Но стоимость производства тепла на электрокотельных будет в 2,5-3 раза выше, чем на угольных станциях – порядка 4500 рублей за гигакалорию.

Не стоит забывать и о том, что в этом случае увеличится потребление электроэнергии, особенно в зимнее время, и городу потребуется сетевая инфраструктура: надо будет строить новые ЛЭП, подстанции и внутриквартальные сети, это тоже деньги», - говорит Сергей Бухаров.

Дорогое тепло способно поставить крест на развитии бизнеса, а если не перейти всем городом на другие источники отопления, то смысла в переводе только ТЭЦ будет не очень много.

Чья грязь?

Доцент кафедры ГИС Института космических и ИТ СФУ, основатель a2 research & development lab Алексей Романов представил в ходе дискуссии результаты наблюдений за рассеиванием вредных веществ в Красноярске, замеры производились прошлой зимой. Красным цветом на «тепловой карте» были обозначены высокие концентрации веществ. Предсказуемо красным были отмечены промзоны и места расположения промышленных предприятий. Однако исследователи увидели, что вся центральная часть правобережья также накрыта «красной зоной».

По объему вредных веществ это второй КрАЗ», - так охарактеризовал ситуацию эксперт.

Однако промышленных предприятий в этой зоне нет, но есть интенсивный трафик и большое количество частных домов с печным отоплением.

Оценивать воздействие на окружающую среду только по валовому объему выбросов некорректно, отметил исполнительный директор федеральной открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов. Выбросы из высоких труб выносятся из города и рассеиваются, надо пристально обратить внимание на загрязнения в приземном слое, которыми мы и дышим.

Заместитель министра экологии Красноярского края Виталий Бадмаев согласился с экспертами в том, что источники загрязнения нужно оценивать не только по количеству выбросов, но и по качеству. Он отметил, что ведомство уже работает над инвентаризацей и классификацией загрязнителей. Взаимодействие с крупными предприятиями уже отлажено, есть системы мониторинга, позволяющие следить за их работой практически онлайн. Теперь очередь за теми, которые считаются малыми.

Нацпроект идет

Эксперт Комитета по энергетике Госдумы РФ Андрей Калачев подчеркнул, что экология в России пока существует как «вещь в себе», в отрыве от экономических реалий, что и не позволяет ей быть достаточно эффективной

Есть проблема расчетов: мы не умеем считать показатели экологического воздействия и не умеем оценивать в деньгах экономический эффект от внедрения экологичных решений», - считает он.

Калачев усомнился и в том, то национальный проект «Экология» к 2024 году будет выполнен. По мнению эксперта, если экология является государственным приоритетом, то и финансироваться из бюджета эта работа должна в гораздо большем объеме, сейчас за счет казны обеспечиваются лишь 17% программы, остальные расходы возложены на промышленность.

Заместитель технического директора по охране окружающей среды Сибирской генерирующей компании Константин Кушнир с такой оценкой перспектив нацпроекта не согласился.

СГК выполнит все свои обязательства в рамках программы «Чистый воздух», - отметил он, - в планах компании дельнейшая модернизация ТЭЦ-1, мы также намерены внедрять системы азотоочистки и сероочистки на своих станциях. Хотя, надо сказать, наш бурый уголь – уникального качества, в нем содержится минимальное количество серы».

Константин Кушнир подтвердил, что в компании тоже считали различные стратегии повышения экологичности производства тепла и остановились на необходимости внедрения комбинированных решений, приносящих максимальный эффект.