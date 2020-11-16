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Экспорт красноярского зерна в Китай станет возможен только по согласованию с Поднебесной

Экспорт красноярского зерна в Китай станет возможен только по согласованию с Поднебесной
Иллюстрация: kubtest.ru

В управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю рассказали, что вывозить зерно и продукты его переработки в Китай смогут только предприятия, включенные в Реестр экспортеров ИС «Цербер».

#НОВОСТИ
Новое правило начнет действовать уже с 1 декабря 2020 года.
 
Вносить предприятие в реестр будут по итогам обследования (аттестации) специалистами Россельхознадзора. Его результаты визируются центральным аппаратом ведомства и направляются в Китай для рассмотрения.
После одобрения китайской стороной в статусе предприятия в ИС „Цербер“ будет указано „без ограничений“. Экспорт зерна с предприятий, внесенных в реестр экспортеров, но имеющих в статусе запись „ограничено до получения права доступа от компетентного ведомства страны-импортера“, не разрешен», — поясняют в Россельхознадзоре.
Заявку на аттестацию можно подать через публичный интерфейс ИС «Цербер». Форма для подачи заявки и инструкция по заполнению и регистрации размещены на сайте системы.
 
Важно: при экспорте зерна в Реестр экспортеров должны быть включены все необходимые категории предприятий, определенные Протоколами с КНР:
  • по пшенице в реестр включаются производители и хранители;
  • по овсу, ячменю, гречихе, льну, подсолнечнику — производители, переработчики, хранители;
  • по рапсу, рису, сое, кукурузе — хранители, экспортеры;
  • по соевому, рапсовому, подсолнечному шроту и жмыху, свекловичному жому — переработчики.
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