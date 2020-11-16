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«Красноярск» перенесли на новое место, и это хорошо! - Мария Быстрова

«Красноярск» перенесли на новое место, и это хорошо! - Мария Быстрова
Иллюстрация: коллаж ДК

Стелу «Красноярск» перенесли на новое место, и это вызвало много критических замечаний. Я же считаю, что это значимый пример сохранения городского наследия. Объясню, почему.

#МНЕНИЯ

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Мария Быстрова, Лаборатория Гражданская инженерия

Стела «Красноярск» на одном из въездов города попадала под снос из-за расширения федеральной трассы. Но вместо окончательного демонтажа мэрия перенесла объект на другой въезд — теперь «Красноярск» стоит в районе Дрокинской горы.

Перенести стелу было непросто: конструкция габаритная и неразборная, требовалась специальная техника и перекрытие трассы на время работ. Может показаться, что это неоправданные усилия для спасения груды металлолома. Однако, этот объект наделен важными смыслами.

С одной стороны, это сложная и уникальная инженерная конструкция. Сохранить ее — уважение к идеям инженеров и строителей прошлого. Но более явный смысл: стела — символ, который встречает людей по дороге из аэропорта. Символ, дающий красноярцам ощущение «возвращения домой».

Стела как элемент идентичности даже обыгран создателями бренда «Россия вокруг нас» — надпись взята за основу шрифта Krasnoyarsk. Шрифт можно бесплатно скачать для использования в любых целях на сайте https://centerofrussia.com.

Получается, что от сноса был спасен важный для идентичности Красноярска объект.

Но такие действия не всегда ведут к однозначному результату. Например, жители Октябрьского района, на въезде в который раньше стояла стела, считают, что район «потерял» свою часть идентичности, и не понимают, почему стелу нельзя было просто передвинуть. Другие же говорят, что вид теперь «совсем не тот».

Со временем станет понятно, прижился ли «Красноярск» на новом месте.

 

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